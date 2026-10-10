Trafił do Niemiec w latach 80. XX wieku. Nowe badania

Jeden z eksponatów znajdujących się w muzealnej szufladzie w Niemczech okazał się czymś innym, niż myślano. Od lat 80. ubiegłego wieku figurował w zbiorach pod błędną nazwą.

Dopiero teraz badacze, którzy przyjrzeli mu się ponownie, udowodnili, że to nieznany wcześniej gatunek ogromnego skorupiaka.

Gigant z muzealnej szuflady. To nowy gatunek

Okaz pochodzi z Portoryko, wyspy na Morzu Karaibskim. Do Tybingi przywiózł go niemiecki paleontolog i paleobiolog, prof. Adolf Seilacher. Skorupiak przez dekady służył studentom jako pomoc dydaktyczna.

Przez cały ten czas był sklasyfikowany jako Bathynomus giganteus. Skorupiaki z rodzaju Bathynomus są największymi znanymi równonogami, stanowią przykład gigantyzmu głębokomorskiego, dorastając nawet do pół metra. Wizualnie przypominają gigantyczne wersje powszechnie występujących lądowych prosionków.

Okaz znajdujący się w muzeum w Tybindze mierzy 32,2 cm i faktycznie również zalicza się do rodzaju Bathynomus - jednak nie jest to, jak pierwotnie zakładano, B. giganteus.

Ogromny skorupiak był błędnie sklasyfikowany. Odkryto to po popand 40 latach. Informacje prasowe Uniwersytetu w Tybindze/ fot. Julie Klaess materiał zewnętrzny

Badacze Benedikt Kästle i dr Ingmar Werneburg przeanalizowali okaz - użyli mikrotomografii komputerowej (micro-CT). Trójwymiarowe obrazy pozwoliły im dostrzec subtelne, anatomiczne różnice, które jednoznacznie dowiodły, że to zupełnie nowy gatunek. Od B. giganteus różni się m.in. budową aparatu gębowego.

Dopiero teraz, po ok. 40 latach, egzemplarz otrzymał oficjalną nazwę Bathynomus tuebingoborikensis. Nazwa nowego gatunku stanowi zgrabne połączenie nazwy niemieckiego miasta Tybinga (Tübingen), gdzie znajduje się muzeum, oraz słowa Boríken - czyli nazwy Portoryko w języku ludu Taino, jego rdzennych mieszkańców.

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Podobny do innego. Nowy przedstawiciel rodzaju Bathynomus

Nowe odkrycie pokazuje pojęcie tzw. ukrytej różnorodności - sytuacji, w której nowe dla nauki gatunki podobne do innych, znanych już gatunków, znajdują się w zasięgu, ale czekają na właściwe rozpoznanie. Dopiero zaawansowane badania mogą pozwolić na ich wyodrębnienie. Szacuje się, że w muzeach na całym świecie mogą znajdować się tysiące takich "ukrytych" gatunków.

Podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Amazonii, gdzie badacze zidentyfikowali nowy gatunek żaby, rozróżniając go od bardzo podobnego, znanego gatunku na podstawie drobnych różnic w jej wyglądzie i w wydawanych dźwiękach oraz dzięki badaniom DNA.

Analiza nowego gatunku z Tybingi pomogła też naukowcom wysnuć sugestię, że rodzaj Bathynomus powstał w rejonie Zatoki Meksykańskiej miliony lat temu.

- Ten nowy gatunek jest bardzo blisko spokrewniony z innym gigantycznym gatunkiem znalezionym u wybrzeży Półwyspu Jukatan w Meksyku - dodają, otwiera się w nowym oknie badacze.

Nowe odkrycie pomaga też lepiej odtworzyć mapę migracji i ewolucji tych głębinowych stworzeń na przestrzeni ostatnich 15 milionów lat.

Badania, otwiera się w nowym oknie zostały opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports".



