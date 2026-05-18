Gigant z Tajlandii. Nowy rekord wśród roślinożernych dinozaurów Azji
Naukowcy ogłosili odkrycie nowego gatunku dinozaura, który najprawdopodobniej był największym znanym dotąd roślinożernym dinozaurem Azji Południowo-Wschodniej. Skamieniałości Nagatitan chaiyaphumensis zostały znalezione w Tajlandii, a jego odkrycie potwierdza, jak bogate są tamtejsze złoża paleontologiczne.
Naukowcy opisali nowy gatunek ogromnego dinozaura roślinożernego, który może być największym odkrytym dotąd przedstawicielem dinozaurów w Azji Południowo-Wschodniej. Skamieniałości znaleziono 10 lat temu na brzegu stawu w Tajlandii, a badania prowadzili specjaliści m.in. z University College London, Mahasarakham University czy Suranaree University of Technology.
Nazwano go Nagatitan chaiyaphumensis. Pierwszy człon nazwy nawiązuje do mitycznego węża wodnego "Naga" z tajskiego folkloru, natomiast "titan" odnosi się do gigantów z mitologii greckiej. Ostatnia część pochodzi od prowincji, w której odkryto skamieniałość. Jest to czternasty dinozaur nazwany w Tajlandii.
Badacze oszacowali, że osiągał około 27 metrów długości i ważył nawet 27 ton, czyli mniej więcej tyle, co dziewięć dorosłych słoni azjatyckich. Żył we wczesnej kredzie, od 100 do 120 milionów lat temu.
Nowy gatunek dinozaura we wczesnej kredzie
- Nasz dinozaur jest duży według standardów większości ludzi - prawdopodobnie ważył co najmniej o 10 ton więcej niż Dippy, diplodok (Diplodocus carnegii). Jednak wciąż jest mniejszy od zauropodów takich jak Patagotitan (60 ton) czy Ruyangosaurus (50 ton) - mówi główny autor Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul.
Gigant należał do grupy zauropodów - długoszyich roślinożerców. Naukowcy uważają, że zamieszkiwał suche lub półsuche tereny poprzecinane systemami rzecznymi. W takim środowisku dobrze się rozwijał, oddając ciepło i regulując temperaturę ciała dzięki powierzchni swojego długiego ogona oraz szyi. Obszar, w którym znaleziono skamieniałości, prawdopodobnie stanowił część meandrującego systemu rzecznego, w którym żyły ryby, rekiny słodkowodne i krokodyle.
Nagatitan prawdopodobnie żył w otoczeniu mniejszych dinozaurów roślinożernych, takich jak iguanodonty i wczesne rozgałęzione ceratopsy, a także dużych zwierząt mięsożernych, w tym karcharodontozaurów i spinozaurów oraz latających gadów zwanych pterozaurami, które żywiły się rybami z rzeki.
Nagatitan wyróżnia się spośród innych gatunków połączeniem unikalnych cech kręgosłupa, miednicy i nóg. Rekonstrukcja dinozaura naturalnej wielkości jest eksponowana w Muzeum Thainosaur w Asiatique w Bangkoku.
Autorzy podkreślają, że Tajlandia ma wyjątkowo bogate zasoby skamieniałości dinozaurów, mimo że badania paleontologiczne w tym kraju rozwijają się dopiero od około 40 lat. W tamtejszych zbiorach mogą znajdować się kolejne nieopisane jeszcze gatunki prehistorycznych gadów.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports.