Największy roślinożerny dinozaur w historii Azji odkryty w Tajlandii

Naukowcy opisali nowy gatunek ogromnego dinozaura roślinożernego, który może być największym odkrytym dotąd przedstawicielem dinozaurów w Azji Południowo-Wschodniej. Skamieniałości znaleziono 10 lat temu na brzegu stawu w Tajlandii, a badania prowadzili specjaliści m.in. z University College London, Mahasarakham University czy Suranaree University of Technology.

Nazwano go Nagatitan chaiyaphumensis. Pierwszy człon nazwy nawiązuje do mitycznego węża wodnego "Naga" z tajskiego folkloru, natomiast "titan" odnosi się do gigantów z mitologii greckiej. Ostatnia część pochodzi od prowincji, w której odkryto skamieniałość. Jest to czternasty dinozaur nazwany w Tajlandii.

Badacze oszacowali, że osiągał około 27 metrów długości i ważył nawet 27 ton, czyli mniej więcej tyle, co dziewięć dorosłych słoni azjatyckich. Żył we wczesnej kredzie, od 100 do 120 milionów lat temu.

Rekonstrukcja szkieletu Nagatitan chaiyaphumensis Thitiwoot Sethapanichsakul et al materiał zewnętrzny

Nowy gatunek dinozaura we wczesnej kredzie

- Nasz dinozaur jest duży według standardów większości ludzi - prawdopodobnie ważył co najmniej o 10 ton więcej niż Dippy, diplodok (Diplodocus carnegii). Jednak wciąż jest mniejszy od zauropodów takich jak Patagotitan (60 ton) czy Ruyangosaurus (50 ton) - mówi główny autor Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul.

Gigant należał do grupy zauropodów - długoszyich roślinożerców. Naukowcy uważają, że zamieszkiwał suche lub półsuche tereny poprzecinane systemami rzecznymi. W takim środowisku dobrze się rozwijał, oddając ciepło i regulując temperaturę ciała dzięki powierzchni swojego długiego ogona oraz szyi. Obszar, w którym znaleziono skamieniałości, prawdopodobnie stanowił część meandrującego systemu rzecznego, w którym żyły ryby, rekiny słodkowodne i krokodyle.

Kość nagatytana, największego dinozaura Azji Południowo-Wschodniej. Cover Images East News

Nagatitan prawdopodobnie żył w otoczeniu mniejszych dinozaurów roślinożernych, takich jak iguanodonty i wczesne rozgałęzione ceratopsy, a także dużych zwierząt mięsożernych, w tym karcharodontozaurów i spinozaurów oraz latających gadów zwanych pterozaurami, które żywiły się rybami z rzeki.

Nagatitan wyróżnia się spośród innych gatunków połączeniem unikalnych cech kręgosłupa, miednicy i nóg. Rekonstrukcja dinozaura naturalnej wielkości jest eksponowana w Muzeum Thainosaur w Asiatique w Bangkoku.

Autorzy podkreślają, że Tajlandia ma wyjątkowo bogate zasoby skamieniałości dinozaurów, mimo że badania paleontologiczne w tym kraju rozwijają się dopiero od około 40 lat. W tamtejszych zbiorach mogą znajdować się kolejne nieopisane jeszcze gatunki prehistorycznych gadów.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports.

