Morze Kaspijskie straciło w ciągu ostatnich trzech dekad około 24 tys. km kw. powierzchni. To obszar zbliżony do wielkości Sardynii lub województwa warmińsko-mazurskiego . Przez lata zmiany poziomu wód Morza Kaspijskiego uznawano za część naturalnego cyklu. Najnowsze badania pokazują jednak, że obecny spadek nie wynika wyłącznie z ocieplenia klimatu.

Największe jezioro świata kurczy się w alarmującym tempie. Nie tylko zmiany klimatu

Naukowcy przeanalizowali dane satelitarne oraz pomiary hydrologiczne z rzek zasilających akwen. Szczególną uwagę zwrócono na dorzecze Wołgi, która dostarcza około 80 proc. dopływającej do niego wody. Co ciekawe, opady w tym regionie nie zmniejszyły się. Wręcz przeciwnie - nawet nieznacznie wzrosły.

Badacze potwierdzili, że wyższe temperatury zwiększają parowanie, ale odpowiada ono jedynie za około 40 proc. utraty wody obserwowanej od połowy lat 90. XX wieku. Pozostała część związana jest głównie z działalnością człowieka.

Czy wiesz, że.... Morze Kaspijskie wcale nie jest morzem, ale największym jeziorem na świecie?

Nazwano je tak dawno temu ze względu na ogromny rozmiar i słoną wodę, która przypomina morską. Jednak w przeciwieństwie do prawdziwych mórz, jest ono z każdej strony otoczone lądem i nie ma żadnego naturalnego połączenia z oceanami.

To sprawia, że pod względem geograficznym jest to po prostu gigantyczne, zamknięte jezioro!

Wołga coraz mniej zasila Morze Kaspijskie. Zagrożenie dla przyrody i gospodarki

Wołga została w ciągu dziesięcioleci silnie przekształcona. Powstały zapory, zbiorniki retencyjne oraz systemy nawadniające. Woda wykorzystywana jest również przez przemysł i transport.

Znaczenie ma także Kanał Wołga-Don, który łączy dorzecze Morza Kaspijskiego z Morzem Czarnym. Chociaż odgrywa ważną rolę gospodarczą i strategiczną, część wody trafia przez niego poza system kaspijski.

Efekty są widoczne nawet z kosmosu. Poziom wody w jeziorze obniżył się o około dwa metry, a szczególnie szybko wysycha jego płytka północna część. To właśnie tam znajdują się cenne mokradła, tarliska jesiotrów oraz siedliska wielu gatunków ptaków wędrownych.

Kurczenie się akwenu oznacza nie tylko problemy dla ekosystemów. Płytsza woda utrudnia żeglugę, zwiększa koszty transportu i może wpływać na funkcjonowanie portów oraz infrastruktury energetycznej.

Autorzy badania zwracają uwagę, że państwa otaczające Morze Kaspijskie wciąż nie wypracowały skutecznego systemu wspólnego zarządzania zasobami wodnymi. Ostrzegają również przed powtórzeniem scenariusza znanego z Jeziora Aralskiego, którego degradacja doprowadziła do załamania lokalnych ekosystemów i gospodarki.

Morze Kaspijskie nie osiągnęło jeszcze tego punktu. Naukowcy podkreślają jednak, że sygnały ostrzegawcze są coraz wyraźniejsze, a dalsze ograniczanie dopływu wody może uruchomić procesy, które bardzo trudno będzie odwrócić.

Źódło: The Conversation

Publikacja: Jesse Duku et al, The Shrinking Caspian Sea: Eco‐Hydrological Responses to Human and Climate Pressures, Earth's Future (2026). DOI: 10.1029/2025ef008028

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