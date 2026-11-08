Gigantyczne pęknięcie pod Iranem. Płyta arabska łamie się na naszych oczach

Julia Król

Julia Król

Pod południowo-wschodnim Iranem postępuje powolny, ale nieunikniony proces rozrywania płyty tektonicznej. Badacze ostrzegają, że dwa gigantyczne pęknięcia w tym rejonie zmierzają do połączenia się w jedną, dużą strukturę.

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Fragment globusa z państwami Bliskiego Wschodu, w tym Iranem, gdzie naukowcy wykryli pęknięcia płyty arabskiej.
Rozpad płyty tektonicznej pod Iranem. Gigantyczne pęknięciaKin Cheung© 2026 Associated Press

Płyty tektoniczne nieustannie się przemieszczają, chociaż w skali pokoleń robią to bardzo powoli i niemal niezauważalnie. W ciągu milionów lat ruch ten powoduje zmiany w krajobrazie o globalnym znaczeniu.

Naukowcy badają procesy tektoniczne w Iranie

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk odkryli teraz dwa gigantyczne pęknięcia w płycie tektonicznej, zwanej płytą arabską, głęboko pod południowo-wschodnim Iranem. Modele komputerowe wskazują, że ostatecznie się połączą.

Rozdarcia spowodowane są różnicą w gęstości skał. Część płyty to płyta oceaniczna, która była niegdyś częścią Morza Tetydy. Jej bazalt jest cięższy i cieńszy. Sąsiednia płyta wypycha go w procesie zwanym subdukcją. Pozostałą część stanowią skały kontynentalne, grubsze, chociaż mniej gęste, z lżejszymi składnikami. Ten rodzaj skały nie lubi być wpychany pod ziemię, a zamiast tego tworzy góry, gdy napotyka opór. To właśnie ta nierówność powoduje pęknięcia.

Schematyczna mapa superkontynentu podzielonego na Laurazję i Gondwanę oraz Morze Tetydy z zaznaczoną linią równika, przedstawiająca układ lądów z okresu triasu, około 200 mln lat p.n.e.
Kontynenty Laurazji i Gondwany 200 mln lat temu.Lenny222, Masur, CC BY 3.0, za pośrednictwem Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Badacze szczegółowo opisali swoje odkrycia, wyjaśniając, w jaki sposób oceany znikają, a kontynenty zderzają się ze sobą na skutek przesuwania się płyt tektonicznych. Do badania wykorzystano sieć 69 stacji monitoringu sejsmicznego, które rejestrują drgania pochodzące z odległych trzęsień ziemi. Drgania te zmieniają prędkość w zależności od temperatury i gęstości skały, przez którą przechodzą. Dzięki temu nagrania mogą posłużyć do stworzenia obrazu struktur znajdujących się głęboko pod ziemią.

Dane zbierano od marca 2017 do września 2018 roku. Ujawniły one dwa pęknięcia, jedno poziome w miejscu, gdzie strefa kolizyjna Zagros spotyka się ze strefą subdukcji Makran, i mniejsze, pionowe, bliżej powierzchni, tuż przy Rowie Makran.

Płyta arabska pęka. Jak zjawisko wpłynie na aktywność wulkaniczną regionu?

Według modeli badawczych rozdarcia postępują już od kilku milionów lat. Autorzy piszą, że oba pęknięcia powstały niezależnie i oczekują, że ostatecznie połączą się w jedno.

- Chociaż oba pęknięcia powstają niezależnie od siebie, to w miarę postępującego rozrywania segment granicy kontynentalno-oceanicznej znajdujący się pomiędzy nimi jest stopniowo pochłaniany - twierdzą badacze. - Oczekuje się, że to stopniowe łączenie doprowadzi ostatecznie do zlewania się obu rozdarć.

Pojawia się nowe pytanie - jak pęknięcia i ich ewentualne połączenie mogą wpłynąć na aktywność wulkaniczną w tym regionie? Naukowcy wskazują, że gorąca magma już teraz wypełnia niektóre luki powstałe w wyniku rozdarć. Badanie nie rozstrzyga jednak, jak wpłynie to na wulkanizm i pozostaje to kwestią otwartą dla dalszych badań.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Geoscience, otwiera się w nowym oknie.

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