Ludzki genom to około 3 miliardy "liter" zapisu genetycznego, oznaczonych jako A, C, G i T, ale zaledwie 2 proc. tej informacji to geny kodujące białka niezbędne do życia. Pozostałe 98 proc. to tzw. ciemny genom, czyli obszar długo uznawany za genetyczną zagadkę. Dziś wiadomo, że to właśnie tam kryje się wiele mutacji zwiększających ryzyko chorób, jak nadciśnienie, demencja czy otyłość. AlphaGenome został zaprojektowany właśnie po to, by zajrzeć w tę mniej znaną część DNA.

Jak działa AlphaGenome?

Model potrafi analizować jednorazowo aż milion liter kodu genetycznego. Nie tylko lokalizuje geny, ale też przewiduje, jak "ciemny genom" wpływa na ich aktywność - na przykład, czy dany gen jest włączony, wyciszony lub jak zachodzi proces składania białek z jednego genu. Kluczową cechą AlphaGenome jest zdolność przewidywania skutków zmiany nawet pojedynczej litery DNA. To właśnie takie mikrozmiany często decydują o tym, czy dana osoba zachoruje.

Przyspieszenie badań nad chorobami

Dla naukowców to ogromne ułatwienie. Zamiast latami szukać znaczenia konkretnej mutacji w laboratorium, mogą najpierw skorzystać z predykcji AI. Badacze zajmujący się otyłością i cukrzycą już wykorzystują AlphaGenome do analizy wariantów genetycznych, które wcześniej były trudne do zinterpretowania.

Warto dodać, że model znajduje też zastosowanie w onkologii, gdzie pomaga odróżnić mutacje napędzające rozwój nowotworu od tych przypadkowych, co może wskazywać nowe cele terapeutyczne.

Twórcy AlphaGenome widzą jego przyszłość szeroko. Oprócz odkrywania przyczyn rzadkich chorób genetycznych, narzędzie może wspierać projektowanie leków, a nawet syntetycznych sekwencji DNA wykorzystywanych w terapiach genowych.

Eksperci podkreślają jednak, że AlphaGenome nie jest idealny. Największym wyzwaniem pozostaje przewidywanie regulacji genów na bardzo dużych odległościach w genomie oraz różnic między tkankami, bo przykładowo mimo identycznego DNA, komórki mózgu i serca działają zupełnie inaczej.

Niemniej badacze są zgodni - to początek nowej ery. Po sukcesie AlphaFold, nagrodzonym Noblem w 2024 roku, DeepMind ponownie pokazuje, że połączenie AI, biologii i medycyny może diametralnie przyspieszyć odkrycia naukowe. Jeśli rozwój AlphaGenome utrzyma więc tempo, "ciemny genom" może wreszcie przestać być tajemnicą.

