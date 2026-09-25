Gorąca woda na Marsie. Spektakularne odkrycie łazika Perseverance

W skrócie Łazik Perseverance odkrył w kraterze Jezero na Marsie dowody świadczące o tym, że w przeszłości występowała tam gorąca woda.

Badania regionu zwanego Margin Unit wykazały interakcje skał z gorącą wodą gruntową, co zmienia dotychczasowe hipotezy naukowe na temat tego obszaru.

Analiza 185 obiektów skalnych przy użyciu kamery SuperCam potwierdziła obecność krzemionki, co sugeruje, że krater Jezero mógł być wypełniony wodą.

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Uczeni od dawna mówią, że Mars w przeszłości mógł być bardziej podobny do Ziemi. Dziś to suchy i jałowy świat, ale kilka mld lat temu powierzchnia Czerwonej Planety mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zdaje się to potwierdzać odkrycie, którego dokonał łazik Perseverance należący do NASA.

Łazik Perseverance odkrył dowody na gorącą wodę w kraterze Marsa

Perseverance to łazik NASA, który bada region krateru Jezero. Jeden z obszarów wzdłuż krawędzi, który nazywany jest Margin Unit, jest sprawdzany przez pojazd już od 2023 r. To właśnie tam natrafiono na skałę, która wykazuje interakcje z gorącą wodą.

Odkrycie nie dotyczy jednego przypadku, a co najmniej trzech różnych fragmentów skał w kraterze Jezero, ale tylko pojedynczy wykazuje wyraźne oznaki interakcji z gorącą wodą gruntową, która znajdowała się pod powierzchnią.

Zanim dotarliśmy do jednostki Margin Unit, główna hipoteza - oparta na obserwacjach orbitalnych - głosiła, że węglan widziany z orbity powstał w wyniku interakcji z jeziorem w kraterze Jezero

"Teraz jednak wiemy, że to miejsce stało się swego rodzaju skrzyżowaniem systemów wodnych. Odkrycia z jednostki Margin Unit są ważne, ponieważ krater Jezero znajduje się w obrębie jednego z największych odsłonięć węglanów na Marsie, więc to, czego się tu dowiadujemy, sięga daleko poza ten krater" - dodaje Candice Bedford.

Perseverance przeanalizował liczne skały na Marsie

Kamera SuperCam łazika Perseverance pozwoliła dotychczas na przeanalizowanie 185 obiektów skalnych w obrębie jednostki Margin Unit. Dzięki temu udało się ustalić, że były one pod wpływem wody w trakcie różnych epizodów.

W trakcie badań udało się m.in. zidentyfikować krzemionkę. Na Ziemi może ona powstawać w wyniku reakcji oliwinu z wodą. W szczególności jest to widoczne w skałach, które niegdyś były zalane jeziorami.

To oznacza, że kater Jezero w przeszłości rzeczywiście mógł być wypełniony wodą. Mogło to być wielkie jezioro na Marsie, z którego dziś pozostało jedynie wyżłobienie w powierzchni.