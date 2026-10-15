Grenlandia kryje bogactwa. Trump chce ropy i gazu, ale to nie wszystko

W skrócie Mimo zapowiedzi Donalda Trumpa, władze Grenlandii studzą emocje i podkreślają, że uruchomienie wydobycia surowców na dużą skalę to wciąż bardzo odległa perspektywa.

Badania wykazują obecność 24 z 34 surowców krytycznych uznawanych przez UE za ważne, ale dotychczas nie potwierdzono, czy ich wydobycie będzie ekonomicznie opłacalne.

Eksploatację bogactw naturalnych znacząco utrudnia fakt, że 80 proc. powierzchni wyspy pokrywa lądolód, co generuje wysokie koszty infrastrukturalne i logistyczne.

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Donald Trump przekonuje, że na Grenlandii wkrótce ruszą masowe poszukiwania ropy, gazu i innych surowców. Tyle że władze arktycznej wyspy przedstawiają... zupełnie inny obraz sytuacji. Choć amerykańskie firmy prowadzą tam pewne działania, do wielkich odwiertów wciąż daleka droga. Gdzie leży problem i czy rzeczywiście Grenlandia jest bogata w surowce naturalne?

Ropa i gaz na Grenlandii. Władze odpowiadają Trumpowi

W środę Donald Trump przekonywał, że na Grenlandii wkrótce rozpoczną się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy, gazu i minerałów. Władze wyspy szybko odniosły się do tych zapowiedzi. Jørgen Hammeken-Holm, zastępca ministra odpowiedzialnego za górnictwo, przyznał w rozmowie z CNN, że amerykańskie firmy są aktywne na Grenlandii. Jednocześnie zaznaczył, że sytuacja daleka jest od wizji przedstawianej przez prezydenta USA.

Prowadzonych jest wiele mniejszych działań poszukiwawczych, ale może minąć wiele lat, zanim przyniosą one efekty w postaci uruchomienia wydobycia.

To ważne rozróżnienie. Poszukiwanie złóż nie oznacza jeszcze, że można rozpocząć ich wydobycie na dużą skalę. Najpierw trzeba sprawdzić, ile surowca rzeczywiście znajduje się pod ziemią, ocenić opłacalność inwestycji i przygotować całą potrzebną infrastrukturę.

Zainteresowanie grenlandzką ropą sięga lat 70. XX w. Mimo upływu dekad nie udało się pozyskać nawet jednej baryłki.

Jakie surowce kryje Grenlandia? Nie tylko paliwa kopalne

Szczególnie interesujące są metale i minerały wykorzystywane w nowoczesnym przemyśle. Według służby geologicznej Danii i Grenlandii (GEUS) na wyspie występują liczne surowce uznawane za krytyczne, czyli ważne gospodarczo i narażone na problemy z dostawami. Analiza opublikowana przez GEUS wskazuje, że Grenlandia zawiera 24 z 34 surowców znajdujących się na unijnej liście takich materiałów.

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Wśród nich są pierwiastki ziem rzadkich, wykorzystywane między innymi przy produkcji magnesów i urządzeń elektronicznych, a także lit, niob, tantal, cyrkon i hafn. Wyspa ma również potencjał związany ze złożami molibdenu, grafitu, tytanu, wanadu, niklu, kobaltu oraz metali z grupy platynowców. Występują tam także złoto, miedź, cynk i ołów.

Nie wszystkie surowce mają takie samo znaczenie. Lit i grafit są istotne dla produkcji akumulatorów, a niektóre metale wykorzystuje się w elektronice, przemyśle lotniczym i energetyce. Pierwiastki ziem rzadkich są natomiast ważne między innymi dla części nowoczesnych urządzeń i technologii energetycznych. Dostęp do takich materiałów ma znaczenie gospodarcze i strategiczne, dlatego zainteresowanie Grenlandią nie ogranicza się do ropy i gazu.

Trzeba jednak zachować ostrożność. GEUS podkreśla, że tylko w nielicznych przypadkach ilość występującego surowca została dokładnie określona. Samo wykrycie minerału nie oznacza jeszcze, że istnieje ekonomicznie opłacalne złoże.

Geologia Grenlandii i wybrane występowanie minerałów © Narodowe Służby Geologiczne Danii i Grenlandii (GEUS) materiał zewnętrzny

Lód utrudnia dostęp do bogactw wyspy

Około 80 proc. powierzchni Grenlandii pokrywa lądolód. Utrudnia on badanie geologii wyspy, a potencjalne zasoby znajdujące się pod lodem pozostają w dużej mierze niedostępne. Do tego dochodzą wysokie koszty transportu, budowy kopalń i dostarczania sprzętu w odległe rejony Arktyki.

Skala trudności dobrze pokazuje, dlaczego bogactwa naturalne nie muszą od razu przekładać się na wydobycie. Według GEUS w styczniu 2026 roku na Grenlandii działały dwie kopalnie: złota na południu wyspy oraz anortozytu w zachodniej części. Anortozyt to skała zawierająca głównie minerał nazywany plagioklazem, wykorzystywany między innymi jako surowiec przemysłowy.

Kopalnia złota Nalunaq w południowej Grenlandii (patrz serpentyny na stoku w po prawej stronie) James St. John/CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) Wikimedia Commons

Trump chce surowców, ale Grenlandia stawia warunki

Spór o zasoby naturalne jest częścią szerszego sporu wokół przyszłości Grenlandii. Trump wielokrotnie mówił o przejęciu kontroli nad wyspą, wskazując na jej strategiczne położenie i znaczenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jego wypowiedzi wywoływały napięcia z Danią i europejskimi partnerami NATO.

W ubiegłym miesiącu USA, Dania i Grenlandia zawarły porozumienie mające pomóc w złagodzeniu sporu. Nie oznacza ono jednak, że amerykańskie firmy otrzymały specjalne przywileje w dostępie do grenlandzkich surowców.

Około 80 proc. powierzchni Grenladnii pokrywa lądolód NASA / Ames Research Center domena publiczna

Duńskie ministerstwo spraw zagranicznych zaznaczyło, że ewentualne poszukiwania muszą odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym na wyspie. Podkreśliło również, że ostatnie porozumienie nie daje inwestorom z USA uprzywilejowanej pozycji wobec firm z innych państw NATO, Unii Europejskiej i krajów partnerskich Sojuszu.

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Samo porozumienie nie zawiera szczegółowego planu rozpoczęcia wydobycia ropy i gazu. Wspomina natomiast o współpracy w zakresie minerałów oraz rozwoju gospodarczego.

Na razie trudno więc mówić o rychłym uruchomieniu wielkich odwiertów. Amerykańskie zainteresowanie Grenlandią jest realne, ale między politycznymi deklaracjami a rozpoczęciem wydobycia pozostaje spora przepaść. I nie chodzi wyłącznie o to, co kryje się pod lodem, lecz także o to, czy da się do tych zasobów dotrzeć i wydobywać je w opłacalny sposób.

Źródła: CNN, Narodowe Służby Geologiczne Danii i Grenlandii (GEUS)



