W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido przez 13 lat monitorowali stan grenlandzkiej czapy lodowej Qaanaaq, używając aluminiowych tyczek oraz systemów GPS.

W latach 2012–2025 czapa lodowa straciła ilość lodu odpowiadającą warstwie wody o grubości około 8 metrów, przy czym największe straty odnotowano w niższych partiach.

Przyczyną przyspieszonego topnienia były cieplejsze lata oraz zmiany w przemieszczaniu się lodu, które ograniczyły uzupełnianie masy lodowca z wyżej położonych obszarów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Czapa lodowa Qaanaaq była przez 13 lat regularnie badana przez naukowców z Uniwersytetu Hokkaido. Wbijali w lód aluminiowe tyczki i sprawdzali, jak zmienia się jego poziom. Zebrane dane pokazują, że w latach 2012-2025 czapa straciła ilość lodu odpowiadającą warstwie wody o grubości około 8 metrów.

13 lat pomiarów na grenlandzkim lodzie

Północno-zachodnia część Grenlandii jest trudnym miejscem do prowadzenia badań, dlatego 13-letni okres badań jest w tym przypadku szczególnie cenny. Zespół mierzył zmiany w sześciu punktach położonych od 200 do 1000 metrów nad poziomem morza. Wystarczyło obserwować, ile aluminiowej tyczki wystaje nad powierzchnię lodu. Im większy był widoczny fragment, tym bardziej obniżył się lód.

Metoda bardzo prosta, ale w nauce nie wszystko musi się opierać na zaawansowanej technologii. Choć tę też wykorzystali. A dokładniej wykorzystali GPS, aby sprawdzać, jak szybko przesuwa się lód. W 280 miejscach zmierzyli wysokość jego powierzchni oraz rejestrowali temperaturę powietrza i warunki śniegowe.

W ciągu 13 lat Qaanaaq Ice Cap straciła 8,01 metra tzw. ekwiwalentu wodnego (to przeliczenie utraty lodu na wodę). Gdyby całą utraconą ilość stopić i równomiernie rozlać po powierzchni czapy, powstałaby warstwa wody o grubości około 8 metrów.

Może cię zainteresować: Nauka Ziemia zmienia kształt. Jednocześnie robi się bardziej i mniej spłaszczona Karol Kubak

Lód znika szybciej niż kiedyś

Zmiany nie były wszędzie takie same. Największe straty dotyczyły niższych fragmentów lodowca. Na lodowcu Qaanaaq jego powierzchnia obniżyła się średnio o 8,7 metra. W niższych partiach tempo utraty lodu wzrosło w drugiej części badanego okresu. Głównym powodem były cieplejsze lata.

Samo topnienie powierzchni i mniejsze opady śniegu nie tłumaczą jednak całej zmiany. Dużą rolę odegrał również ruch lodu. Jak wyjaśnił prof. Shin Sugiyama z Uniwersytetu Hokkaido, około połowa wzrostu utraty lodu w dolnej części lodowca była związana ze zmianami jego przemieszczania się. Kiedy lodowiec zwalniał, mniej lodu spływało z wyżej położonych obszarów i uzupełniało straty na dole.

Geograficzne rekordy. Mało kto zdobywa 10/10, a Ty? Rozpocznij quiz

Ważne miejsce na mapie Grenlandii

Lodowce i czapy lodowe zajmują zaledwie około 4 proc. obszaru Grenlandii pokrytego lodem, a mimo to odpowiadały za około 14 proc. całkowitej utraty lodu na wyspie w latach 2018-2021.

Pomiary w Qaanaaq prowadzono od 2012 do 2025 roku. W czasie pandemii COVID-19 część prac terenowych pomogli prowadzić lokalni mieszkańcy Grenlandii. Wyniki trafiły też do lokalnych społeczności.

Źródło: Uniwersytet Hokkaido

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Glaciology, otwiera się w nowym oknie



