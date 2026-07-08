Grenlandzki lodowiec pęka przez dwa małe jeziora. Naukowcy odkryli groźne zjawisko

Karol Kubak

Karol Kubak

Dwa niewielkie jeziora na powierzchni grenlandzkiego lodowca wystarczyły, aby uruchomić serię potężnych odłamań lodu. Naukowcy po raz pierwszy pokazali cały mechanizm prowadzący od gwałtownego odpływu wody roztopowej do masowego cielenia się lodowca. W ocieplającym się klimacie takie zjawiska mogą występować coraz częściej.

Lodowiec Jakobshavn na Grenlandii, rozległe pole lodowe, góry lodowe na turkusowej wodzie, skaliste wybrzeże i wzgórza.
Lodowiec Jakobshavn (na zdjęciu) to jeden z najszybciej przemieszczających się i najbardziej aktywnych lodowców Grenlandii© Giles Laurent, gileslaurent.com, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)Wikimedia Commons

Wiadomo, że Grenlandia od lat traci lód w coraz szybszym tempie. Nowe badania pokazują, że problem może być jeszcze poważniejszy. Naukowcy zauważyli, że opróżnienie zaledwie dwóch jezior z wodą roztopową uruchomiło reakcję łańcuchową, która doprowadziła do potężnego cielenia się lodowca.

Jak dwa jeziora wprawiły lodowiec w ruch?

Badanie opublikowane na łamach Nature Geoscience dotyczyło lodowca Sermeq Kujalleq, znanego również jako Jakobshavn. To jeden z najszybciej przemieszczających się i najbardziej aktywnych lodowców Grenlandii, który każdego roku transportuje do oceanu ponad 50 gigaton lodu.

Zespół kierowany przez dra Adriena Wehrlé z Uniwersytetu w Zurychu przeanalizował wydarzenia z lipca 2022 roku. W ciągu kilku dni opróżniły się dwa jeziora supraglacjalne (sezonowe zbiorniki z wody roztopowej powstające na powierzchni lodowców). Ogromna ilość wody przedostała się pod lód, działając jak smar. W efekcie lodowiec zaczął poruszać się znacznie szybciej, choć w tym przypadku to mało powiedziane.

Regularna prędkość lodowca wynosi około 7 kilometrów na rok. W wyniku przyspieszenia przemieścił się... ponad 16 kilometrów w dół w ciągu czterech godzin! Doszło do gwałtownej destabilizacji czoła lodowca, co wywołało masowe cielenie się.

Badacze wykazali bezpośredni związek między opróżnieniem jezior a cieleniem się lodowca. To oznacza, że zakłócenia powstające wiele kilometrów w górnej części lodowca mogą bez osłabienia dotrzeć aż do jego czoła i wywołać tam gwałtowne pękanie lodu.

Zmiany klimatu mogą nasilić ten proces

Niestety wraz ze wzrostem temperatur na Grenlandii będzie przybywać wody roztopowej i jezior supraglacjalnych. To zwiększy ryzyko podobnych zdarzeń i może przyspieszyć utratę pokrywy lodowej.

- Ogólnie rzecz biorąc, na powierzchni lodowców będzie dochodziło do coraz intensywniejszego topnienia tam, gdzie stykają się z atmosferą, a także po bokach, gdzie stykają się z oceanem. Ocean się ociepla, dlatego cieplejsze prądy również przyczyniają się do utraty pokrywy lodowej. Wraz ze wzrostem temperatur i przyspieszeniem topnienia potencjalny wzrost liczby masowych epizodów cielenia się będzie tylko pogłębiał nieodwracalną utratę grenlandzkiej pokrywy lodowej - powiedział glacjolog prof. Jonathan Kingslake z Obserwatorium Ziemi Lamont-Doherty.

Naukowcy zaznaczają, że nie da się jeszcze oszacować, jak duży wpływ ten mechanizm będzie miał na całkowity zanik lodowców.

Źródło: Instytut Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Columbia
Publikacja: Adrien Wehrlé et al, Velocity and calving response of a major Greenland ice stream to a lake drainage event, Nature Geoscience (2025). DOI: 10.1038/s41561-025-01858-2

Zobacz również:

Topnienie Grenlandii osłabia AMOC. Czy jest się czego bać?
Nauka

Topniejąca Grenlandia osłabia ważny prąd morski. Czy grozi punkt krytyczny?

Karol Kubak
Karol Kubak


Astronauci ubierają się u Prady. Skafandry nowej generacji © 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze