Grypa zaatakowała wcześniej niż zwykle. Wykryli niepokojącą mutację H1N1

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Jak informuje "Nature" w swojej nowej publikacji, sezon grypowy na półkuli północnej może rozpocząć się w tym roku wcześniej niż zwykle. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii liczba wykrywanych zakażeń jest nietypowo wysoka jak na tę porę roku, a wśród krążących wirusów dominuje H1N1. Szczególną uwagę badaczy zwraca mutacja G155E, która w pierwszych analizach laboratoryjnych wykazała zdolność do ograniczania rozpoznawania wirusa przez część istniejących przeciwciał.

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Pracownik medyczny w rękawiczkach podaje szczepionkę starszej osobie w maseczce ochronnej.
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To jednak jeszcze nie oznacza, że nadchodzi wyjątkowo ciężki sezon grypowy. Naukowcy podkreślają, że obecnie obserwują niewielką liczbę przypadków w porównaniu ze szczytem zachorowań i na tej podstawie nie można wiarygodnie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Mówiąc krótko, sam wcześniejszy początek sezonu nie musi oznaczać, że będzie on bardziej dotkliwy.

H1N1 zdecydowanie dominuje

Dane amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) za tydzień zakończony 26 września pokazują, że spośród próbek, w których wykonano typowanie wirusa grypy A, aż 96,4 proc. stanowił H1N1, a 3,6 proc. H3N2. W próbkach poddanych typowaniu nie wykryto grypy typu B. To istotna zmiana względem poprzedniego sezonu, gdy dominował H3N2, w tym jego nowa subklada K.

W Stanach Zjednoczonych aktywność grypy nadal była na poziomie określanym przez CDC jako niski, ale rosła. W 38. tygodniu roku 3,4 proc. próbek badanych w laboratoriach klinicznych było pozytywnych na obecność wirusa grypy. Jednocześnie w Japonii ogniska zakażeń pojawiły się już w sierpniu i na początku września, a część szkół musiała czasowo zawiesić działalność. 

Naukowcy obserwują mutację G155E

Największe zainteresowanie budzi obecnie mutacja G155E w hemaglutyninie wirusa H1N1. Alex Greninger z University of Washington poinformował "Nature", że jego laboratorium wykryło ją w 13 z 17 próbek H1N1 z Seattle, w których materiał genetyczny był wystarczająco kompletny, aby można było zidentyfikować konkretne mutacje.

G155E została wcześniej wskazana również w analizie zespołu Jessego Blooma z Fred Hutchinson Cancer Center. Badacze sprawdzili działanie przeciwciał obecnych w próbkach surowicy osób z Australii i Stanów Zjednoczonych. W pierwszej wersji badania analizowali 148 wirusów grypy A i reakcję ludzkich przeciwciał na poszczególne warianty.

Wyniki wskazały, że niektóre szczepy H1N1 z mutacją G155E są słabiej neutralizowane przez wcześniej istniejące przeciwciała. Szczególnie wyraźne różnice zaobserwowano w przypadku przeciwciał pochodzących od nastolatków i młodych dorosłych. Naukowcy wiążą to z mniejszą wcześniejszą ekspozycją tych grup na wirusy H1N1 o podobnych właściwościach.

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Czy szczepionka będzie chronić?

Pojawia się więc pytanie, czy tegoroczna szczepionka przeciw grypie będzie dobrze dopasowana do wirusów, które rzeczywiście będą dominowały w sezonie. Skład szczepionek ustalany jest wiele miesięcy przed rozpoczęciem sezonu. W tym czasie wirusy mogą się dalej zmieniać. W poprzednim sezonie nowa subklada K H3N2 pojawiła się już po ustaleniu składu szczepionki dla półkuli północnej, przez co preparat nie był idealnie dopasowany do późniejszego dominującego wariantu.

Jak oceniają badacze, w tym sezonie komponenty szczepionki dotyczące H3N2 i grypy typu B wydają się dobrze odpowiadać obecnie krążącym wirusom, ale w przypadku H1N1 sytuacja może być bardziej złożona. Jeżeli warianty zawierające G155E rzeczywiście staną się dominujące, dopasowanie szczepionki może być słabsze.

Na razie nie wiadomo jednak, czy taki scenariusz się spełni. Co więcej, naukowcy podkreślają, że wczesny sezon nie oznacza automatycznie cięższego sezonu - ich zdaniem to "wczesny sygnał ostrzegawczy, a nie zapowiedź wyjątkowo ciężkiej epidemii". Niemniej, będą teraz obserwować, czy H1N1 utrzyma przewagę, czy mutacja G155E będzie coraz częstsza oraz jak będzie wyglądała rzeczywista skuteczność obecnej szczepionki.

Wczesny początek nie musi oznaczać cięższego sezonu
podkreśla epidemiolog James Hay z University of Oxford, cytowany przez "Nature".


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