W skrócie Astronomowie po raz pierwszy zaobserwowali bezpośrednio proces, w którym gwiazda typu czerwony olbrzym pożera własną towarzyszkę.

Zjawisko zostało wykryte w galaktyce Andromedy, gdzie czerwony olbrzym o nazwie WNTR23bzdiq pochłonął gwiazdę mającą 70 procent masy Słońca.

Kluczowe dane dotyczące zdarzenia pozwolił uzyskać Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który wykonał obserwacje 47 dni po rozbłysku.

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Astronomowie mogli dokonać prawdziwego przełomu. Po raz pierwszy w historii zaobserwowano bezpośrednio proces pożerania przez gwiazdę własnej towarzyszki.

Gwiazda pożerająca własną towarzyszkę w galaktyce Andromedy

Nietypowe odkrycie nie zostało dokonane w Drodze Mlecznej, a w sąsiedniej galaktyce Andromedy, która znajduje się około 2,5 mln lat świetlnych od nas. To właśnie tam znajduje się czerwony olbrzym sklasyfikowany pod nazwą WNTR23bzdiq.

Naukowcy postanowili przyjrzeć się dokładniej WNTR23bzdiq. Gwiazda jest około 7 razy masywniejsza od Słońca. Spuchła jednak tak bardzo, że jej wielkość jest aż 350 razy większa.

Uczeni już w 2023 r. przeprowadzili obserwacje z użyciem teleskopu kosmicznego NASA NEOWISE oraz teleskopu WINTER w obserwatorium Palomar w Kalifornii. Wtedy udało się dostrzec, że jasność czerwonego olbrzyma rośnie od kilku lat. Już wtedy podejrzewano, że mogło to być wynikiem pochłonięcia towarzysza, ale na przełom trzeba było poczekać dłużej.

Przełomu dokonał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Pod koniec 2025 r. astronomowie zaobserwowali potężny rozbłysk z czerwonego olbrzyma. Następnie na obiekt skierowano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, co pozwoliło na przeprowadzenie obserwacji po 47 dniach od tego zdarzenia. Uczeni twierdzą, że do rozbłysku doszło w momencie, gdy gwiazda towarzysząca uderzyła w jądro WNTR23bzdiq.

"Byłem całkowicie oszołomiony tym, co zobaczyliśmy" - powiedział astrofizyk Viraj Karambelkar z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, główny autor badania.

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Szacuje się, że gwiazda towarzysząca czerwonemu olbrzymowi miała około 70 proc. masy Słońca. Więcej podobnych zdarzeń w przyszłości pozwoli zaobserwować m.in. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który obecnie leci do miejsca docelowego i ma rozpocząć pracę naukową w pierwszym kwartale 2027 r.