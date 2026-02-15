Na nocnym niebie możemy podziwiać liczne obiekty. Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych są te z Pasa Oriona, który tworzą trzy jasne gwiazdy należące do gwiazdozbioru Oriona. Zima jest doskonałym momentem do ich obserwacji. Dlaczego?

Gwiazdy Pasa Oriona najlepiej oglądać na niebie zimą

Pas Oriona to miejsce, na które warto spojrzeć zimą, gdyż niebo o tej porze roku (podczas mroźnych dni) jest wyjątkowe czyste. Takie warunki sprawiają, że widoczne są nawet słabsze gwiazdy.

Gwiazdy z Pasa Oriona można podziwiać po zmroku od listopada do marca. W lutym wspina się po południowo-wschodniej części nieba. Następnie podąża za Bykiem i znajduje się wyżej nad południowym horyzontem kilka godzin po zmierzchu. Później schodzi poniżej zachodniego horyzontu.

Gwiazdozbiór Oriona materiały prasowe

Obecnie panują jedne z najlepszych warunków do podziwiana tych gwiazd. Z obserwacjami warto się pospieszyć. Wynika to z faktu, że za kilka tygodni Pas Oriona zniknie z naszego nieba i nie będzie widoczny z Polski. Kolejna okazja nadarzy się późniejszą jesienią.

Gwiazdy Pasa Oriona 200 tys. razy jaśniejsze niż Słońce

Pas Oriona tworzą trzy gwiazdy i są to ζ Ori (Alnitak), ε Ori (Alnilam) oraz δ Ori (Mintaka). To błękitne nadolbrzymy wchodzące w skład gwiazdozbioru Oriona. Na niebie znajdują się w niemal idealnej linii, ale w rzeczywistości dzieli nas od nich od około 900 do 2 tys. lat świetlnych.

Błękitne nadolbrzymy są bardzo jasne. Do tego stopnia, że jasność gwiazd szacuje się na ponad 200 tys. razy większą niż Słońca. Pas Oriona przyciągał uwagę ludzi od tysięcy lat. Wzmianki na jego temat pojawiają się nawet w Biblii. Dla przykładu mieszkańcy Grenlandii uważali go za zagubionych łowców fok zaginionych na morzu, a australijscy aborygeni porównywali gwiazdy do trzech młodych i tańczących mężczyzn.

Gwiazdozbiór Oriona zawiera także inne jasne gwiazdy

Pas Oriona jest tylko częścią większego gwiazdozbioru, gdzie znajdują się także inne bardzo jasne gwiazdy. Wybrane z nich są jednymi z najjaśniejszych na naszym niebie. Do nich zaliczają się Rigel oraz Betelgeza.

Betelgeza to jedna z najjaśniejszych gwiazd naszego nieba. ESO/Digitized Sky Survey 2/CC BY 4.0 Wikimedia Commons

Rigel, czyli Beta Orionis, jest najjaśniejszą gwiazdą całego gwiazdozbioru Oriona i siódmą pod tym względem na całym naszym niebie. Obiekt znajduje się około 863 lat świetlnych od nas i jest w zasadzie układem potrójnym. Jasny nadolbrzym ma towarzysza w postaci słabszej gwiazdy podwójnej.

Natomiast Betelgeza (Alfa Orionis) to czerwonym nadolbrzym, który w Orionie ma postać jasnego punktu o pomarańczowym zabarwieniu. To wielka gwiazda, która po umieszczeniu w Układzie Słonecznym sięgałaby orbity Jowisza. Niedawno naukowcy odkryli, że jest to układ podwójny. Znajduje się w nim mniejsza gwiazda towarzysząca o nazwie Siwarha.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press