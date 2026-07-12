Historia Ziemi zapisana w skałach. Skomplikowane procesy sprzed 3,1 mld lat

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Australijski region Pilbara skrywa tajemnice wczesnej Ziemi - znajdują się tam jedne z najstarszych zachowanych fragmentów skorupy kontynentalnej na świecie. Nowe badania próbek skał liczących ponad 3 miliardy lat wskazują na skomplikowane procesy, jakie zachodziły wówczas na naszej planecie.

Dwoje badaczy przy czerwonych skałach w regionie Pilbara, jedna w kapeluszu, ilustracja badań skał.
Badacze przeanalizowali próbki skał z regionu Pilbara. Zdjęcie ilustracyjne.U.S. Consulate General Perth, Public domain, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

W skrócie

  • Region Pilbara w Australii Zachodniej, zawierający skały sprzed 3,6 mld lat, stanowi naturalne laboratorium dla badaczy zgłębiających historię wczesnej Ziemi.
  • Nowe badania wskazują, że już 3,1 miliarda lat temu woda mogła docierać do wnętrza planety, wpływając na procesy wulkaniczne przed rozwinięciem się tektoniki płyt.
  • Naukowcy zaproponowali hipotezę "dripduction", według której bogate w wodę fragmenty skorupy zapadały się do płaszcza, transportując wodę w głąb Ziemi.
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Najstarsze zachowane fragmenty skorupy kontynentalnej na Ziemi

Pilbara to duży, suchy, słabo zaludniony region na północy Australii Zachodniej, uchodzący za jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Stanowi on naturalne laboratorium dla badaczy, którzy poszukują informacji o tym, jak miliardy lat temu kształtowała się nasza planeta.

Kraton Pilbara powstał około 3,6 mld lat temu i - wraz z kratonem Kaapvaal w południowej Afryce - należy do najstarszych zachowanych fragmentów skorupy kontynentalnej na Ziemi.

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie "Nature Communications" wskazują, że rzadki zbiór niezwykle dobrze zachowanych skał z tego obszaru dokumentuje słabo poznany dotąd rozdział w historii wczesnej Ziemi.

Badania próbek skał z regionu Pilbara ujawniają słabo poznany rozdział w historii Ziemi

Badania skał z tego obszaru wskazują, że już około 3,1 miliarda lat temu woda docierała do wnętrza Ziemi i wpływała na procesy wulkaniczne.

- Przez dziesięciolecia nad początkową historią Ziemi wisiała zagadka: czy planeta mogła przetwarzać wodę w swoich czeluściach, zanim rozwinęła się tektonika płyt, która to napędzała? Nasze badania, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelajdzie, Uniwersytetu Monash i Geological Survey of Western Australia, wskazują, że jest to możliwe - wyjaśnia na łamach "The Conversation" Eric Vandenburg z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Badacz wyjaśnia, że oprócz cyklu parowania, kondensacji i opadów, istnieje także głęboki cykl wodny. Badanie sugeruje, że woda przedostawała się głęboko do wnętrza Ziemi i pomagała tworzyć magmę zasilającą dawne wulkany. Dotychczas podejrzewano, że taki recykling wody wymaga działania współczesnego typu tektoniki płyt. Problem polegał na tym, że miliardy lat temu Ziemia była znacznie gorętsza, a jej skorupa była najpewniej zbyt miękka, by działać jak współczesne sztywne płyty tektoniczne. Badane skały sprzed 3,1 mld lat zawierają jednak ślady wskazujące, że woda musiała być już wtedy transportowana z powierzchni do wnętrza planety.

Wybrzeże o nieregularnej linii brzegowej z ciemnoniebieskim morzem, które kontrastuje z rozległymi, suchymi i rdzawobrązowymi terenami lądowymi pokrytymi niewielką ilością roślinności.
Kraton Pilbara widoczny na zdjęciu satelitarnym.Autorstwa Jeff SchmaltzMODIS Land Rapid Response Team,NASA GSFC - Western Australiacropped from File:Western Australia - November 10, 2013.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51023453Wikimedia Commons

Od chaosu do uporządkowanych procesów

Według hipotezy badaczy we wczesnej historii Ziemi funkcjonował mechanizm określany w nowej publikacji jako "dripduction" - gęste, bogate w wodę fragmenty skorupy ziemskiej okresowo zapadały się do gorętszego płaszcza, transportując wodę w głąb planety. Uwolniona tam woda sprzyjała tworzeniu magmy i erupcjom wulkanicznym. Wyniki badań sugerują, że młoda Ziemia mogła wykształcić własny sposób na obieg wody i regulowanie jej ilości na planecie jeszcze przed rozwojem współczesnej tektoniki płyt. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak powstawały kontynenty oraz jak Ziemia ewoluowała do formy sprzyjającej rozwojowi życia.

- Choć panował wówczas chaos, na długo przed tym, zanim Ziemia ustabilizowała się w ramach stałego procesu tektoniki płyt, znalazła już sposób na zarządzanie swoim bilansem wodnym. Te prażone słońcem skały Pilbary zachowują pamięć o planecie, która zaczynała ponownie wykorzystywać swoje oceany - podsumowuje Eric Vandenburg.

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