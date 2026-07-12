W skrócie Region Pilbara w Australii Zachodniej, zawierający skały sprzed 3,6 mld lat, stanowi naturalne laboratorium dla badaczy zgłębiających historię wczesnej Ziemi.

Nowe badania wskazują, że już 3,1 miliarda lat temu woda mogła docierać do wnętrza planety, wpływając na procesy wulkaniczne przed rozwinięciem się tektoniki płyt.

Naukowcy zaproponowali hipotezę "dripduction", według której bogate w wodę fragmenty skorupy zapadały się do płaszcza, transportując wodę w głąb Ziemi.

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Najstarsze zachowane fragmenty skorupy kontynentalnej na Ziemi

Pilbara to duży, suchy, słabo zaludniony region na północy Australii Zachodniej, uchodzący za jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Stanowi on naturalne laboratorium dla badaczy, którzy poszukują informacji o tym, jak miliardy lat temu kształtowała się nasza planeta.

Kraton Pilbara powstał około 3,6 mld lat temu i - wraz z kratonem Kaapvaal w południowej Afryce - należy do najstarszych zachowanych fragmentów skorupy kontynentalnej na Ziemi.

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie "Nature Communications" wskazują, że rzadki zbiór niezwykle dobrze zachowanych skał z tego obszaru dokumentuje słabo poznany dotąd rozdział w historii wczesnej Ziemi.

Badania próbek skał z regionu Pilbara ujawniają słabo poznany rozdział w historii Ziemi

Badania skał z tego obszaru wskazują, że już około 3,1 miliarda lat temu woda docierała do wnętrza Ziemi i wpływała na procesy wulkaniczne.

- Przez dziesięciolecia nad początkową historią Ziemi wisiała zagadka: czy planeta mogła przetwarzać wodę w swoich czeluściach, zanim rozwinęła się tektonika płyt, która to napędzała? Nasze badania, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelajdzie, Uniwersytetu Monash i Geological Survey of Western Australia, wskazują, że jest to możliwe - wyjaśnia na łamach "The Conversation" Eric Vandenburg z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Badacz wyjaśnia, że oprócz cyklu parowania, kondensacji i opadów, istnieje także głęboki cykl wodny. Badanie sugeruje, że woda przedostawała się głęboko do wnętrza Ziemi i pomagała tworzyć magmę zasilającą dawne wulkany. Dotychczas podejrzewano, że taki recykling wody wymaga działania współczesnego typu tektoniki płyt. Problem polegał na tym, że miliardy lat temu Ziemia była znacznie gorętsza, a jej skorupa była najpewniej zbyt miękka, by działać jak współczesne sztywne płyty tektoniczne. Badane skały sprzed 3,1 mld lat zawierają jednak ślady wskazujące, że woda musiała być już wtedy transportowana z powierzchni do wnętrza planety.

Kraton Pilbara widoczny na zdjęciu satelitarnym. Autorstwa Jeff SchmaltzMODIS Land Rapid Response Team,NASA GSFC - Western Australiacropped from File:Western Australia - November 10, 2013.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51023453 Wikimedia Commons

Od chaosu do uporządkowanych procesów

Według hipotezy badaczy we wczesnej historii Ziemi funkcjonował mechanizm określany w nowej publikacji jako "dripduction" - gęste, bogate w wodę fragmenty skorupy ziemskiej okresowo zapadały się do gorętszego płaszcza, transportując wodę w głąb planety. Uwolniona tam woda sprzyjała tworzeniu magmy i erupcjom wulkanicznym. Wyniki badań sugerują, że młoda Ziemia mogła wykształcić własny sposób na obieg wody i regulowanie jej ilości na planecie jeszcze przed rozwojem współczesnej tektoniki płyt. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak powstawały kontynenty oraz jak Ziemia ewoluowała do formy sprzyjającej rozwojowi życia.

- Choć panował wówczas chaos, na długo przed tym, zanim Ziemia ustabilizowała się w ramach stałego procesu tektoniki płyt, znalazła już sposób na zarządzanie swoim bilansem wodnym. Te prażone słońcem skały Pilbary zachowują pamięć o planecie, która zaczynała ponownie wykorzystywać swoje oceany - podsumowuje Eric Vandenburg.



