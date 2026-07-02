Od lat naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, jak długo nasza planeta będzie miejscem sprzyjającym życiu. Nowe badania wskazują, że przyszłość może być znacznie bardziej optymistyczna, niż sądzono. Według najnowszych modeli klimatycznych rośliny na Ziemi przetrwają nawet około 1,8 miliarda lat.

Dlaczego życie na Ziemi kiedyś się skończy?

Słońce jest źródłem energii niezbędnej do życia, to wszyscy wiemy. Ale z biegiem czasu jest coraz jaśniejsze i coraz gorętsze. Obecnie emituje mniej więcej jedną trzecią więcej energii niż 4,5 miliarda lat temu, gdy powstawała Ziemia. W dalekiej przyszłości doprowadzi to do wzrostu temperatury na naszej planecie.

Największy problem dotyczy roślin. To właśnie one, wykorzystując proces fotosyntezy, produkują tlen. Są w zasadzie podstawą większości łańcuchów pokarmowych. Do tego procesu potrzebują jednak światła, wody i dwutlenku węgla. Wraz z dalszym nagrzewaniem się planety ilość dwutlenku węgla w atmosferze będzie stopniowo spadać, a wysokie temperatury utrudnią prawidłowy przebieg fotosyntezy. Gdy rośliny przestaną funkcjonować, załamie się cały ekosystem.

Modele klimatyczne wskazują nawet 1,8 miliarda lat

Autorzy nowego badania, astrobiolog Jacob Haqq-Misra oraz naukowiec Eric Wolf z organizacji Blue Marble Space, wykorzystali 29 modeli klimatycznych, aby sprawdzić różne scenariusze rozwoju ziemskiej biosfery. Co ważne, uwzględnili także gatunki roślin, które potrafią przetrwać przy bardzo niewielkiej ilości dwutlenku węgla (między innymi sukulenty, storczyki i część roślin morskich).

Ich analizy wskazują, że roślinność może istnieć jeszcze przez około 1,8 miliarda lat. To dużo dłużej, niż sugerowały wcześniejsze badania. Wynik ten zbliża się do momentu, w którym Ziemia prawdopodobnie zacznie tracić oceany na skutek intensywnego parowania oraz rozpadu cząsteczek wody pod wpływem promieniowania.

To wciąż tylko szacunki

Badacze podkreślają jednak, że są to szerokie oszacowania. Nie wiadomo, jak przez setki milionów czy miliardy lat będzie ewoluowało życie. Możliwe, że organizmy wykształcą nowe sposoby radzenia sobie z wyższą temperaturą i coraz mniejszą ilością dwutlenku węgla.

Autorzy zwracają uwagę, że granice wyznaczone przez współczesne organizmy nie muszą oznaczać ostatecznych możliwości życia. Biosfera przyszłości może wyglądać zupełnie inaczej niż ta, którą znamy dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądała w przeszłości. Po co więc robić takie analizy, gdzie wszystko może i najpewniej zmieni się w toku ewolucji? Chodzi nie tylko o lepsze zrozumienie przyszłości Ziemi, ale też zrozumienie, jakie warunki mogą pozwolić na istnienie życia na innych planetach. A właśnie tego bardzo mocno poszukujemy w ostatnich latach.

Artykuł źródłowy: Haqq‐Misra, J., & Wolf, E. (2026). Maximum lifetime of the vegetative biosphere. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 131(11). https://doi.org/10.1029/2025jd045586



