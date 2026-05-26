W Gdyni odbyła się uroczystość chrztu katamaranu badawczo-serwisowego "Cumulus". Będzie odpowiadał za obsługę morskiego systemu pomiarowego na Bałtyku. To właśnie dzięki takim jednostkom możliwe jest zbieranie danych o pogodzie i stanie morza, które później trafiają do analiz oraz prognoz.

Uroczystość chrztu katamaranu Cumulus odbyła się w piątek 22 maja 2026 r.

Cumulus zasilił flotę IMGW

Główną rolą "Cumulusa" będzie obsługa boi meteorologicznych i oceanograficznych rozmieszczonych na Morzu Bałtyckim. Dwukadłubowa konstrukcja (charakterystyczna dla katamaranów) zapewnia większą stabilność podczas pracy nawet w trudniejszych warunkach na morzu.

Jednostka może operować w całej polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Jej zasięg przekracza 400 mil morskich (ponad 740 km), a autonomia działania wynosi do czterech dób. To pozwala prowadzić dłuższe misje bez konieczności powrotu do portu.

- Jest to niewielka jednostka zbudowana do obsługi boi meteorologicznych. To dość nietypowe zastosowanie, gdyż boje meteorologiczne są używane przez jednostki naukowo-badawcze, służby państwowe i jednostek tego typu nie ma za wiele. My zbudowaliśmy tę jednostkę tylko i wyłącznie po to, żeby ułatwić prace związane z pomiarami meteorologicznymi i oceanograficznymi - tłumaczył w rozmowie z PAP kapitan "Cumulusa" Bartosz Zakrzewski.

"Cumulus". Dane techniczne i wyposażenie

Katamaran ma 18 metrów długości i waży niespełna 60 ton. Na jego wyposażeniu znalazł się między innymi podwodny pojazd ROV mogący pracować do głębokości 150 metrów, system nawigacji podwodnej oraz dźwig pokładowy.

Najciekawszym rozwiązaniem jest jednak specjalny podnośnik zamontowany na rufie. Dzięki niemu boje nie muszą być wciągane na pokład. Zostają zintegrowane z kadłubem i lekko unoszone, co ułatwia przeprowadzanie prac serwisowych oraz wymianę elementów. Jak podkreślał kapitan Zakrzewski, rozwiązanie to pozwala bezpiecznie wejść na boję i wykonać niezbędne czynności techniczne.

Nowa jednostka ma również znaczenie dla badań środowiska morskiego. Dzięki niej IMGW będzie mógł skuteczniej pobierać próbki i prowadzić obserwacje Bałtyku.

- Zdecydowanie poszerza to nasze możliwości pozyskiwania próbek badania morza, szczególnie w dzisiejszych czasach wyzwania związanego ze zmianą klimatu, ze zjawiskami ekstremalnymi - podkreśliła Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW-PIB oraz matka chrzestna "Cumulusa".

Budowa nowoczesnego katamaranu badawczo-serwisowego kosztowała około 12 mln zł. Teraz jednostka rozpocznie pracę na Bałtyku, wspierając monitoring morza i zbieranie danych niezbędnych do badań oraz prognoz pogodowych.





