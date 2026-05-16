W skrócie Archeolodzy w Jerozolimie odkryli podziemny tunel o długości około 50 metrów, którego przeznaczenie pozostaje niejasne.

Konstrukcja tunelu jest solidna i rozważane były różne teorie co do jego wieku i funkcji.

Tunel może stać się częścią przyszłego parku archeologicznego w obrębie nowej dzielnicy mieszkalnej.

Podziemny tunel o długości około 50 metrów. Po co powstał?

W pobliżu kibucu Ramat Rachel położonego w regionie Matte Jehuda w dystrykcie Jerozolimy w Izraelu dokonano zaskakującego odkrycia. Archeolodzy pracujący na terenie, gdzie ma rozpocząć się budowa nowej dzielnicy, natrafili na coś, co wydawało się naturalną jamą.

Szybko okazało się jednak, że to bardziej złożona struktura - dzieło ludzkich rąk. Dalsze prace ujawniły wykuty pod ziemią imponujący tunel o długości około 50 metrów. Wejście do niego prowadziło schodami w dół, a sama konstrukcja była przez wieki zasypana ziemią i częściowo zawalona. Jednak jego funkcja pozostaje zagadką.

Do długiego tunelu prowadzą schody. Kto i kiedy wykuł te struktury? Yoli Schwartz, IAA materiał zewnętrzny

Kilka teorii na temat odkrytej konstrukcji

Badania prowadzone przez Izraelski Urząd ds. Zabytków wykazały, że tunel jest starannie wykonany - ma nawet do 5 metrów wysokości i około 3 metry szerokości, co świadczy o dużym nakładzie pracy, planowaniu i zasobach potrzebnych do jego stworzenia.

- Kopaliśmy w stosunkowo skalistym i odsłoniętym terenie, gdy nagle odkryliśmy jamę. Ku naszemu zdumieniu w miarę postępu prac jama ta okazał się być długim tunelem - mówią badacze w komunikacie opublikowanym przez IAA.

Początkowo przypuszczano, że mógł to być system wodny, ale brak śladów wody wykluczył tę teorię. Rozważano też zastosowanie rolnicze lub przemysłowe, lecz skala konstrukcji i brak podobnych obiektów w okolicy również nie potwierdziły tych hipotez.

Najbardziej prawdopodobna interpretacja sugeruje, że tunel mógł być związany z wydobyciem skał - np. kredy. Badacze zaznaczają jednak, że także ta teoria nie jest pewna.

Imponujący podziemny tunel. Jego wiek i przeznaczenie to zagadka

Przeznaczenie konstrukcji, która być może nawet nigdy nie została w pełni ukończona, pozostaje więc tajemnicą. Nieznany jest także sam wiek tunelu. Wewnątrz nie znaleziono dotychczas żadnych elementów pozwalających na dokładne datowanie. Może on mieć zatem setki albo tysiące lat. W dodatku niektóre fragmenty korytarza wciąż są zawalone, więc może on jeszcze skrywać jakieś sekrety.

Wiadomo jedynie, że w pobliżu znajdują się ważne stanowiska archeologiczne z epoki żelaza i późniejszych okresów, co może mieć związek z powstaniem podziemnej konstrukcji.

Odkrycie jako element parku archeologicznego w nowej dzielnicy

Odkrycie wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju nowej dzielnicy mieszkaniowej, która ma łączyć nowoczesną zabudowę z zachowaniem dziedzictwa historycznego.

Oczekuje się, że zagadkowy tunel zostanie włączony do przyszłego parku archeologicznego i udostępniony mieszkańcom oraz odwiedzającym jako element lokalnej historii.

