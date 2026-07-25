Górny limit wieku człowieka. Tego nie przeskoczymy

Dzisiaj ludzie średnio żyją 79 lat, jednak wciąż poszukuje się sposobu na wydłużenie długości życia, a może nawet osiągnięcie nieśmiertelności. Czy gdyby naukowcom udało się wyeliminować wszystkie przyczyny starzenia się, ludzie mogliby żyć wiecznie? Niestety, niedawne badanie oszacowało górny limit możliwości życia człowieka.

Zagadnieniem tym zajmował się zespół z Instytutu Nauki i Technologii Skolkovo (Skoltech) w Rosji. Obliczyli oni, że gdyby odciążyć ludzki organizm od wszystkich chorób, ludzkość i tak żyłaby średnio od 146 do 194 lat. Nie oznacza to jednak, że ludzie już wkrótce będą osiągać taki wiek.

Aby dotrzeć do takich wyników, naukowcy opracowali wieloetapowy model matematyczny, pozwalający im na sekwencyjnie uruchamianie różnych mechanizmów starzenia się oraz oszacowanie, jak długo człowiek mógłby żyć, gdyby wyeliminowano wszystkie odwracalne procesy starzenia się, z wyjątkiem mutacji somatycznych.

Moglibyśmy żyć prawie 2000 lat

Gdyby biologiczne starzenie się człowieka nie występowało, a ryzyko śmierci było u niego stałe, mediana długości życia wynosiłaby aż 1759 lat. Kiedy jednak do modelu włączono stopniowo wpływ mutacji somatycznych, mediana długości życia spadła do 156 lat. Największym ograniczeniem okazały się neurony i kardiomiocyty, które nie mają zdolności podziału.

- Istnieją jednak w ludzkim organizmie tkanki o wysokiej zdolności regeneracyjnej - choćby wątroba. Może ona utrzymywać swoją funkcję przez tysiące lat dzięki ciągłej odnowie komórek, skutecznie neutralizując negatywny wpływ mutacji - powiedział Jewgienij Jefimow, współautor badania.

Dlaczego nie będziemy żyć wiecznie? Badacze wskazują na limit mutacji w mózgu i sercu

Wygląda więc na to, że nawet jeśli usunęlibyśmy wszystkie inne przyczyny starzenia, samo uszkodzenie DNA wystarczyłoby do znacznego ograniczenia długości życia. Dwa główne narządy odpowiedzialne za to zjawisko to mózg i serce, które nie są w stanie zastąpić utraconych komórek. Losowe mutacje DNA, które kumulowałyby się ciągle w komórkach, sprawiłyby, że organizm przestałby funkcjonować.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym npj Aging.