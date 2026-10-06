W skrócie Astronomowie odkryli egzoplanetę drugiej generacji krążącą wokół białego karła HS 0209+0832, oddalonego o około 790 lat świetlnych od Ziemi.

Nowo zidentyfikowany świat powstał ze szczątków materii odrzuconej przez gwiazdę podczas procesu jej umierania i późniejszego przekształcenia w białego karła.

Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat procesów zachodzących w układach gwiezdnych i pozwala lepiej zrozumieć przyszłość naszego Układu Słonecznego.

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Naukowcy już wcześniej podejrzewali, że odrodzone planety mogą powstawać w pobliżu wielkich gwiazd. Jednak nie sądzono, że takiego odkrycia uda się dokonać w pobliżu białego karła. Tak się stało i zidentyfikowano egzoplanetę, która narodziła się "jak feniks z popiołów".

Egzoplaneta drugiej generacji powstała z popiołów martwej gwiazdy

Astronomowie dokonali niesamowitego odkrycia w pobliżu białego karła, czyli martwej gwiazdy sklasyfikowanej pod nazwą HS 0209+0832. W jego towarzystwie uformowała się egzoplaneta drugiej generacji, która powstała ze szczątków kataklizmu, do którego doszło tam przed miliony lat.

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Planety drugiej generacji to światy powstające z materii odrzuconej przez gwiazdę w trakcie jej umierania. Są one niezwykle rzadkie, a znalezienie takiej planety wokół białego karła było czymś zupełnie nieoczekiwanym

"To trochę tak, jakby znaleźć planetę, która powstała z popiołów tej samej gwiazdy, wokół której niegdyś krążyła" - dodaje Jamie Williams z Uniwersytetu w Warwick.

Biały karzeł HS 0209+0832 znajduje się około 790 lat świetlnych od nas i jest w rzeczywistości pozostałością po większej gwieździe, która dokonała żywota. Analiza wykazała, że atmosfera pozostałości gwiazdowej zawiera bardzo wysokie stężenia cynku, miedzi oraz niobu. Nawet około tysiąc razy wyższe niż w przypadku Słońca.

W ten sposób uczeni uzyskali wiedzę na temat procesów, które zachodzą w układzie. Biały karzeł w rzeczywistości pożerał planetę. Sama egzoplaneta to gazowy olbrzym wielkości Jowisza. Jego orbita jest krótka i wynosi 4,4 dnia na Ziemi.

Odkrycie pozwoli zrozumieć przyszłość Układu Słonecznego

Astronomowie nie pozostawiają złudzeń. Odkrycie jest bardzo ważne w kontekście tego, co kiedyś czeka Układ Słoneczny. Słońce również za kilka mld lat spuchnie, co doprowadzi do zniszczenia części planet wewnętrznych. Potem przeobrazi się w białego karła.

Oczywiście nie oznacza to, że wtedy w Układzie Słonecznym powstaną jakieś nowe planety, ale z drugiej strony nie można tego wykluczyć. Wyniki badań udostępniono na łamach Nature Astronomy.