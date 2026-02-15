Lekcje chemii w szkole potrafią budzić prawdziwy lęk, frustrację i zniechęcenie. Większość uczniów kojarzy ten szkolny przedmiot z równaniami, symbolami i zawiłymi wzorami, jednak najnowsze badania sugerują, że to nie treść chemii sama w sobie jest problemem, lecz równie często jest to sposób jej przedstawienia.

Chemia może być ciekawsza

Chemofobia to postrzeganie chemii jako czegoś zbyt trudnego i oderwanego od codziennego życia. Ta niechęć drastycznie osłabia zainteresowanie i motywację uczniów, zniechęcając ich do kontynuowania nauki lub kariery w tej dziedzinie.

Badaczki z Uniwersytetu w São Paulo wskazały, że chemofobia może wynikać z tradycyjnych metod nauczania, które często opierają się na wykładach i rozwiązywaniu zadań zamiast na doświadczeniach.

- Tradycyjne metody nauczania bywają bardzo skoncentrowane na treści i mało interaktywne, co zmniejsza zaangażowanie uczniów - wyjaśnia Ariane Carolina da Rocha, jedna z autorek badania.

Interaktywne lekcje zmieniają nastawienie uczniów do chemii

Zespół Ariane Caroliny da Rocha, Any Caroliny Steola i Any Cláudii Kasseboehmer postanowił zrozumieć, jak można przeciwdziałać chemofobii. Swoje badania oparł na teorii autodeterminacji (SDT), sformułowanej przez Edwarda Deciego i Richarda Ryana w 1985 roku. Teoria ta zakłada, że motywacja ucznia jest silnie związana z zaspokojeniem trzech podstawowych potrzeb: autonomii, kompetencji i relacji społecznych.

W projekcie uczestniczyło 250 uczniów z sześciu szkół publicznych w Brazylii. Przygotowano interaktywną wystawę o zaawansowanych procesach utleniania (AOP) i zaproszono na nią uczestników. Można tam było obserwować modele fizyczne procesów chemicznych, uczestniczyć w zadaniach praktycznych czy rozmawiać z ekspertami.

Okazało się, że uczniowie, którzy w ramach nauki odwiedzili wystawę, wykazali większe zainteresowanie chemią i zaangażowanie w nią. Interaktywne zajęcia pozwoliły im na zwiększenie poczucia kompetencji i zrozumienia, a także postrzeganie chemii jako bardziej powiązaną z realnym światem.

Te spostrzeżenia skłaniają do ponownej oceny sposobu, w jaki chemia jest prezentowana uczniom. Dzięki przemyślanym strategiom edukacyjnym młodzi ludzie mogą rozwinąć z nią bardziej pozytywną relację i rozbudzić w sobie pasję do tego przedmiotu.

Badanie zostało opublikowane w JCOM.

