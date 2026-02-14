Długi okres samotności przed trzydziestką i jego wpływ na psychikę

W ostatnich latach coraz więcej młodych dorosłych decyduje się odłożyć lub zaniechać wejścia w stały związek partnerski. Chociaż media często przedstawiają tę zmianę jako wyraz niezależności, nowy duży międzynarodowy projekt badawczy wykazał, że długotrwała samotność w okresie młodej dorosłości może negatywnie wpływać na dobrostan psychiczny - szczególnie u osób tuż przed 30-stką.

Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu przeanalizowali dane ponad 17 000 młodych osób z Niemiec i Wielkiej Brytanii, śledzonych od 16. do 29. roku życia. Uczestnicy co roku wypełniali specjalne ankiety, aby dostarczyć nowe dane.

Powiązania z depresją i spadkiem zadowolenia z życia

Odkryto w ten sposób, że osoby pozostające singlem przez wiele lat notowały silniejszy, postępujący spadek ogólnej satysfakcji z życia niż ich rówieśnicy, którzy weszli w pierwszy poważny związek. Różnice te wyraźnie narastały przed trzydziestką.

Wraz z wiekiem single odnotowywali rosnące poczucie osamotnienia, a także objawów depresji. Sugeruje to m.in. większe obciążenie psychiczne, z którymi mierzą się osoby pozostające bez partnera.

Wejście w pierwszą stałą relację miało natomiast pozytywny wpływ na dobrostan - uczesnicy odnotowali wyższy poziom satysfakcji z życia i mniejsze poczucie samotności. Efekt ten utrzymywał się długoterminowo.

Kto najczęściej pozostaje singlem z wyboru?

Okazało się, że najczęściej drogę singla wybierali mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające samodzielnie lub z rodzicami oraz ci z niższym dobrostanem na starcie.

- Nasze wyniki pokazują, że zarówno czynniki socjodemograficzne, takie jak wykształcenie, jak i cechy psychologiczne, takie jak aktualne samopoczucie, pomagają przewidzieć, kto wejdzie w romantyczny związek, a kto nie. Wyniki badań, które wskazują na związek między większym naciskiem na edukację a odkładaniem na później poważnych związków, są również zgodne z wcześniejszymi badaniami socjologicznymi - mówi Michael Krämer, współkierujący badaniem.

