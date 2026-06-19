Jaka pogoda na Marsie? Sprawdzi to nowy orbiter NASA

Mars badany jest obecnie przez kilka orbiterów, ale jeden ze statków NASA kilka miesięcy temu przepadł. Mowa o misji MAVEN, która została zakończona w wyniku utraty łączności z satelitą. Agencja planuje wysłać kolejny orbiter na Czerwoną Planetę i jest nim Aeolus.

Misja Aeolus w ramach współpracy NASA z Relativity Space

NASA w ramach misji Aeolus nawiązała współpracę z Relativity Space, którego CEO jest Eric Schmidt, były prezes Google. Wspólne działania będą podobne do tych, które agencja prowadzi m.in. ze SpaceX. To oznacza, że partnerowi powierzy dostarczenie ładunku do celu, który jest Mars.

Planowany start misji Aeolus to 2028 r., bo wtedy otworzy się kolejne okienko dla lotów na Czerwoną Planetę. Orbiter dotarłby wtedy do Marsa w 2029 r. Szczegóły statku czy rakiety, które zostaną wykorzystane w tym przedsięwzięciu, na razie nie zostały ujawnione.

Wiemy jednak, że Aeolus ma stanowić dowód słuszności koncepcji dla przyszłych misji w ramach Programu Nauk Międzyplanetarnych. Wiemy również, na czym ma polegać przedsięwzięcie oraz jakie instrumenty naukowe planuje wykorzystać NASA.

Orbiter Aeolus ma badać pogodę na planecie Mars

Aeolus jest rozwinięciem dotychczasowych misji orbiterów marsjańskich (w tym Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey i MAVEN). Statek zostanie wyposażony w cztery instrumenty naukowe. Są to:

DWTS Ozone , który ma mierzyć profile wiatru i temperatury.

Sonar termiczny TLS mający zapewnić pionowe profile temperatury oraz obserwacje pyłu i chmur z lodu wodnego.

SuRSeP , czyli zestaw czujników radiometrycznych. Ich celem będzie pomiar bilansu energetycznego powierzchni oraz właściwości pyłu i chmur.

Kamera WFCC do rejestrowania globalnych obrazów atmosfery Marsa.

Agencja wierzy, że dane uzyskiwane w ramach Aeolus pozwolą na lepsze przewidywanie pogody na Marsie, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych na Czerwoną Planetę. Zarówno bezzałogowych, jak i z astronautami. Instrumenty naukowe zostaną zaprojektowane oraz zbudowane przez naukowców z Centrum Badawczego NASA im. Amesa w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.





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