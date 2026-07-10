Naukowcy z Japonii natrafili na jedno z najbardziej niezwykłych złóż metali szlachetnych, jakie kiedykolwiek znaleziono. Na dnie oceanu, w obrębie podwodnego krateru wulkanicznego Higashi-Aogashima, odkryli rekordowe stężenia złota. Co ciekawe, większość tego cennego kruszcu pozostaje całkowicie niewidoczna. Nie da się go dostrzec ani gołym okiem, ani nawet zwykłym mikroskopem. Odkrycie opisano na łamach czasopisma Scientific Reports.

Złoto ukryte w... "złocie głupców"

Badacze przeanalizowali próbki skał pobrane z pól hydrotermalnych położonych około 350 kilometrów na południe od Tokio. To miejsce, gdzie z dna morskiego wydobywają się gorące, bogate w metale płyny, tworząc charakterystyczne kominy hydrotermalne. Dzięki bardzo czułej metodzie analitycznej odkryto, że jednym z surowców jest złoto. Jednak natura zrobiła tu mały dowcip i ukryła jest wewnątrz "złota głupców" czyli pirytu - minerału złożonego z żelaza i siarki.

Kruszec występuje tam w dwóch postaciach. Tworzy niezwykle małe nanocząstki lub pojedyncze atomy wbudowane w strukturę minerału. Według autorów badań właśnie ten piryt zawiera obecnie najwyższe stężenia złota, jakie kiedykolwiek odnotowano na świecie.

Kuszące złoże i obawy ekologów

Krater Higashi-Aogashima znajduje się stosunkowo płytko w porównaniu z innymi podobnymi złożami wokół Japonii. To sprawia, że miejsce jest wyjątkowo atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnej eksploatacji. Problem w tym, że póki co nie działa żadna komercyjna kopalnia złota na dnie oceanu. Naukowcy wciąż szukają sposobu, aby wydobywać niewidoczne złoto tanio i skutecznie.

Jednocześnie coraz głośniej słychać ekologów. Nie wiadomo, jak bogate życie rozwija się wokół tych aktywnych kominów hydrotermalnych, dlatego część środowiska naukowego apeluje o ich ochronę. Dodatkowo wcześniejsza próba uruchomienia podmorskiej kopalni u wybrzeży Papui-Nowej Gwinei zakończyła się fiaskiem z powodu problemów finansowych i protestów dotyczących wpływu inwestycji na środowisko.

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Mimo kontrowersji Japonia nie rezygnuje z badań nad wydobyciem surowców z głębin. Najnowsze analizy sugerują bowiem, że w rejonie Higashi-Aogashima znajduje się jeszcze więcej złota, niż przypuszczano wcześniej.

Niestety pewnie będzie trzeba przy tym podjąć ważną decyzję - czy większą wartość mają ukryte pod dnem oceanu bogactwa, czy wyjątkowe ekosystemy, które mogą zostać bezpowrotnie zniszczone.

Źródło: ScienceAlert

Publikacja: Morishita, Y., Nozaki, T., Torimoto, J. et al. SIMS discovers invisible gold in pyrite from the high-grade seafloor hydrothermal deposits in the Higashi-Aogashima knoll caldera, Izu-Ogasawara arc, Japan. Sci Rep (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-58760-z



