Japonia uwolni radioaktywną wodę do Oceanu Spokojnego. Czeka nas katastrofa ekologiczna?

Zrzut wody z elektrowni w Fukushimie, 12 lat po katastrofie, ma uwolnić ponad 100 zbiorników i pozwolić na podjęcie kolejnych prac naprawczych. Zbiorniki zawierają 1,3 miliona ton wody, co odpowiada ok. 500 basenom olimpijskim - poinformował The Conversation.

Zrzut radioaktywnej wody nie taki groźny

Choć uwolnienie wody z elektrowni atomowej brzmi niemal jak początek apokalipsy, to warto spojrzeć na to nieco spokojniej. Japoński rząd, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz niezależni naukowcy oświadczyli, że planowane uwolnienie jest bezpieczne.

Zacznijmy od tego, że produkowana codziennie woda jest oczyszczana przy użyciu technologii o nazwie ALPS (Advanced Liquid Processing System), co usuwa większość problematycznych pierwiastków. Jeśli jest taka konieczność, możliwe są dodatkowe cykle oczyszczające.

Reklama

Głównym zanieczyszczeniem pozostałym po oczyszczaniu wody jest tryt, radioaktywna forma wodoru. Japońskie władze wybrały bardzo ostrożną wersję stężenia 1,5 tys. Bq (bekereli) na litr, siedem razy mniejszą, niż dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia (10 tys. Bq/l). Bekerel - Bq - jest miarą aktywności promieniotwórczej w układzie SI. 1 Bq definiuje się jako jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę.



Zdjęcie Zniszczenia na terenie elektrowni wywołane trzęsieniem ziemi / Earthquake and Tsunami damage-Dai Ichi Power Plant, Japan/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Świat jest promieniotwórczy, więc bez paniki

Wbrew pozorom niewielkie promieniowanie jest powszechne wokół nas. Niemal wszystko wokół nas jest do pewnego stopnia radioaktywne - woda, rośliny, betonowe i murowane budynki, czy granitowe elementy, które używane są do wykończenia. Długodystansowy lot samolotem dostarcza każdemu na pokładzie dawkę kilku prześwietleń rentgenowskich klatki piersiowej.

W samym Oceanie Spokojnym szacuje się, że jest około 8,4 kg (3 tys. PBq [peta-bekereli]) trytu. Dla porównania całkowita ilość trytu w wodzie z Fukushimy będzie zawierała zaledwie 3 gramy pierwiastka. Co więcej, nie będzie ona uwalniana natychmiast. Rocznie do środowiska wydostanie się 0,06 grama (22 TBq) trytu.

Emisja radioaktywnych zanieczyszczeń jest powszechna

Podczas działania elektrowni w Fukushimie, roczny limit zrzutu trytu ustalony był na poziomie 22 TBq, czyli tyle, ile rocznie będzie uwalniane. Brytyjska elektrownia Heysham ma limit 1,3 tys. TBq rocznie. Wodę odprowadza już od 40 lat. Fabryka Fuqing w Chinach w 2020 roku wypuściła 52 TBq, a Kori w Korei Południowej w 2018 uwolniła 50 TBq.

Podsumowując, choć całość może brzmieć strasznie, wydaje się, że proces nie wpłynie to negatywnie na środowisko i nie spowoduje nagłej katastrofy ekologicznej.