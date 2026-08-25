JAXA prezentuje elementy misji MMX. Chce pobrać próbki z księżyca Marsa

W skrócie Japońska agencja JAXA zaprezentowała statek i lądownik, które mają wziąć udział w pionierskiej misji MMX, mającej na celu pobranie próbek z księżyca Marsa.

Misja MMX zakłada lądowanie na Fobosie i wykorzystanie łazika Idefix do zbadania powierzchni przed pobraniem około 10 gramów materiału do transportu na Ziemię.

Start misji MMX przy użyciu rakiety H3 planowany jest na 20 października 2026 roku, a powrót próbek na Ziemię ma nastąpić w 2031 roku.

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JAXA planuje przełomową misję na Marsa, której celem jest pobranie próbek z jednego księżyców Czerwonej Planety i dostarczenie ich do badań na Ziemię. Dotychczas nikomu się to nie udało. Agencja w tym miesiącu zaprezentowała urządzenia, które planuje wykorzystać w trakcie tego trudnego przedsięwzięcia.

JAXA prezentuje sprzęt dla misji MMX na Marsa

JAXA zorganizowała w tym miesiącu specjalny pokaz, który odbył się w Centrum Kosmicznym Tanegashima. W trakcie wydarzenia zaprezentowano główne elementy sprzętowe misji MMX (Martian Moons eXploration), które zostaną wystrzelone w kosmos później w tym roku.

Misja MMX ma na celu wylądowanie na księżycu Marsa i następnie pobranie próbek z jego powierzchni. JAXA wykorzysta w tym celu specjalny lądownik. Pobrany materiał trafi do specjalnego pojemnika, który zostanie dostarczony do badań na Ziemię.

W ramach misji zostaną zbadane oba księżyce Marsa, czyli Fobos oraz Deimos. Próbki zostaną pobrane z tego pierwszego. Najpierw trzeba będzie wybrać odpowiednie miejsce do lądowania. W tym celu na powierzchnie ma zostać zrzucony ważący 25 kilogramów francusko-niemiecki łazik Idefix, który w trakcie badań wykorzysta różne instrumenty.

Kiedy start misji MMX na księżyc Marsa Fobos?

JAXA planuje wykorzystać najbliższe okienko w lotach na Marsa, które przypada tegorocznej jesieni. Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że start obecnie planowany jest na 20 października (czasu w Japonii). Całość zostanie wyniesiona w kosmos rakietą H3.

W ramach misji MMX zostanie pobrane około 10 gramów materiału z Fobosa. Całe przedsięwzięcie potrwa kilka lat. Odlot z księżyca Marsa planowany jest dopiero na 2030 r. Na Ziemię próbki powinny trafić rok później.

Analiza materiału na Ziemi pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem księżyców Marsa. Mogły powstać w wyniku zderzenia planety z innym obiektem lub zostały przechwycone z bardziej zewnętrznych części Układu Słonecznego.



