JAXA prezentuje elementy misji MMX. Chce pobrać próbki z księżyca Marsa

Dawid Długosz

Dawid Długosz

JAXA przygotowuje się do startu misji MMX, której celem jest Mars, a dokładniej jeden z jego dwóch księżyców. Japońska agencja zaprezentowała statek kosmiczny i lądownik, które planuje wykorzystać w trakcie tego niecodziennego przedsięwzięcia. W ramach misji MMX JAXA chce pobrać próbki z księżyca Marsa i sprowadzić je do badań na Ziemię.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sonda kosmiczna MMX z panelami słonecznymi na orbicie przy Marsie i księżycu Fobos.
JAXA prezentuje elementy misji MMX. Chce pobrać próbki z księżyca Marsa.JAXAmateriały prasowe

W skrócie

  • Japońska agencja JAXA zaprezentowała statek i lądownik, które mają wziąć udział w pionierskiej misji MMX, mającej na celu pobranie próbek z księżyca Marsa.
  • Misja MMX zakłada lądowanie na Fobosie i wykorzystanie łazika Idefix do zbadania powierzchni przed pobraniem około 10 gramów materiału do transportu na Ziemię.
  • Start misji MMX przy użyciu rakiety H3 planowany jest na 20 października 2026 roku, a powrót próbek na Ziemię ma nastąpić w 2031 roku.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

JAXA planuje przełomową misję na Marsa, której celem jest pobranie próbek z jednego księżyców Czerwonej Planety i dostarczenie ich do badań na Ziemię. Dotychczas nikomu się to nie udało. Agencja w tym miesiącu zaprezentowała urządzenia, które planuje wykorzystać w trakcie tego trudnego przedsięwzięcia.

JAXA prezentuje sprzęt dla misji MMX na Marsa

JAXA zorganizowała w tym miesiącu specjalny pokaz, który odbył się w Centrum Kosmicznym Tanegashima. W trakcie wydarzenia zaprezentowano główne elementy sprzętowe misji MMX (Martian Moons eXploration), które zostaną wystrzelone w kosmos później w tym roku.

Misja MMX ma na celu wylądowanie na księżycu Marsa i następnie pobranie próbek z jego powierzchni. JAXA wykorzysta w tym celu specjalny lądownik. Pobrany materiał trafi do specjalnego pojemnika, który zostanie dostarczony do badań na Ziemię.

W ramach misji zostaną zbadane oba księżyce Marsa, czyli Fobos oraz Deimos. Próbki zostaną pobrane z tego pierwszego. Najpierw trzeba będzie wybrać odpowiednie miejsce do lądowania. W tym celu na powierzchnie ma zostać zrzucony ważący 25 kilogramów francusko-niemiecki łazik Idefix, który w trakcie badań wykorzysta różne instrumenty.

Kiedy start misji MMX na księżyc Marsa Fobos?

JAXA planuje wykorzystać najbliższe okienko w lotach na Marsa, które przypada tegorocznej jesieni. Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że start obecnie planowany jest na 20 października (czasu w Japonii). Całość zostanie wyniesiona w kosmos rakietą H3.

W ramach misji MMX zostanie pobrane około 10 gramów materiału z Fobosa. Całe przedsięwzięcie potrwa kilka lat. Odlot z księżyca Marsa planowany jest dopiero na 2030 r. Na Ziemię próbki powinny trafić rok później.

Analiza materiału na Ziemi pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem księżyców Marsa. Mogły powstać w wyniku zderzenia planety z innym obiektem lub zostały przechwycone z bardziej zewnętrznych części Układu Słonecznego.

Zobacz również:

Niezwykłe miejsca na Marsie. Unikalne w całym Układzie Słonecznym.
Nauka

Niezwykłe miejsca na Marsie. Unikalne w całym Układzie Słonecznym

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Udany start japońskiej rakiety H3AFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze