Do tej pory geolodzy zakładali, że hotspoty, czyli tzw. gorące plamy we wnętrzu Ziemi z czasem stopniowo stygną. Najnowsze badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa pokazują jednak coś zupełnie odwrotnego. Okazuje się, że hawajska plama gorąca, odpowiedzialna za powstanie wysp i podmorskich wulkanów na Pacyfiku, w ciągu ostatnich 47 milionów lat stała się gorętsza o około 250 st. C.

Hawajska plama gorąca zaskoczyła geologów

Łańcuch Hawajski tworzy 65 wulkanów rozciągających się na długości około 3500 kilometrów. Powstały, gdy płyta pacyficzna przesuwała się nad miejscem, z którego z głębi Ziemi unosi się rozgrzany materiał płaszcza. To właśnie ten obszar nazywany jest plamą gorącą.

Zmierz się z naszym wulkanicznym QUIZEM: Quizy Myślisz, że wiesz wszystko o wulkanach? Ten quiz może Cię zaskoczyć Karol Kubak

Zespół kierowany przez Michaela Garcię, emerytowanego profesora nauk o Ziemi, chciał wyjaśnić, dlaczego objętość lawy wyrzucanej przez kolejne wulkany zmieniała się nawet stukrotnie. Badacze przeanalizowali skały bazaltowe pochodzące z 16 wulkanów i sprawdzili kilka możliwych wyjaśnień, w tym grubość litosfery, skład magmy, tempo ruchu płyty pacyficznej oraz temperaturę pióropusza płaszcza.

Największym zaskoczeniem było odkrycie tak silnej, bezpośredniej zależności między temperaturą płaszcza a wielkością wulkanów. Pozostałe możliwe wyjaśnienia po prostu nie pasowały do uzyskanych danych.

Nowa metoda pomiaru temperatury magmy

Aby dotrzeć do przyczyny tego zjawiska, naukowcy opracowali nowe narzędzie określane jako geotermometr. Pozwala ono oszacować temperaturę lawy w chwili, gdy powstawała głęboko we wnętrzu Ziemi (czyli prościej mówiąc, gdy była jeszcze magmą). Wyniki zestawiono z najnowszymi mapami dna oceanicznego, co umożliwiło dokładniejsze określenie rozmiarów poszczególnych wulkanów.

Czy wiesz, że... Magma i lawa to nie to samo, choć obie nazwy bywają czasem mylone lub używane zamiennie.

Magma to gorąca mieszanina stopionych skał, rozpuszczonych gazów oraz kryształów, znajdująca się głęboko pod powierzchnią Ziemi.

Lawa powstaje wtedy, gdy magma wydostanie się na powierzchnię. Podczas tej "podróży" traci większość gazów (które ulatują do atmosfery), a w zależności od wybuchu, na zewnątrz mogą trafić też wyrzucone fragmenty skał lub popioły.

Można więc powiedzieć, że lawa to magma oczyszczona z gazów i części składników, które uciekły w trakcie erupcji.

Analiza wykazała dwa wyraźne okresy wzrostu temperatury. Pierwszy miał miejsce 14-20 milionów lat temu i doprowadził do powstania Pūhāhonu, największego i najdłużej aktywnego wulkanu tarczowego z ostatnich 60 milionów lat. Drugi rozpoczął się w ciągu ostatnich 6 milionów lat i wiąże się z formowaniem współczesnych Wysp Hawajskich.

Co kryje się głęboko pod Hawajami?

Badacze przypuszczają, że wzrost temperatury może mieć związek z przemieszczaniem się bardzo gorącego i gęstego materiału w najniższej części płaszcza Ziemi. Jak podkreśla prof. Garcia, nowy geotermometr pozwala lepiej odtworzyć historię wulkanów i wyjaśnić, dlaczego jedne osiągają znacznie większe rozmiary niż inne.

Źródło: Uniwersytet Hawajski w Manoa

Publikacja: Michael O. Garcia et al, Taking the temperature of the Hawaiian plume using multiple geochemical approaches: Evidence for secular heating from 47 Ma to present, Earth and Planetary Science Letters (2026). DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120055



