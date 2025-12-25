Jedz czekoladę i zachowaj młodość na dłużej!

Najnowsze badania mogą okazać się interesujące dla wielbicieli czekolady, ale tylko tej gorzkiej. Okazuje się bowiem, że substancja chemiczna w niej zawarta może spowalniać tempo starzenia się organizmu.

Naukowcy wykazali, że teobromina, czyli związek chemiczny powszechnie występujący w roślinach kakaowych, może mieć właściwości przeciwstarzeniowe. W tym celu porównali poziom teobrominy we krwi z markerami starzenia biologicznego, które wskazują na stan zdrowia i wiek funkcjonalny organizmu, a nie na liczbę przeżytych lat.

Badania przeprowadzono na dwóch europejskich kohortach, w których łącznie uczestniczyło 1669 osób. Okazało się, że u osób, u których we krwi krążył wyższy poziom teobrominy, wiek biologiczny był niższy od ich wieku rzeczywistego.

Należy uważać z ilością jedzonej czekolady. Co za dużo, to niezdrowo

- Nasze badania wykazały związek między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a dłuższym zachowaniem młodości. Nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, ale badania te mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób codzienne produkty spożywcze mogą zawierać wskazówki dotyczące zdrowszego i dłuższego życia - mówi prof. Jordana Bell, główna autorka badania.

Zbadano również, czy inne metabolity zawarte w kakao i kawie wykazują podobne powiązanie, jednak tylko teobromina dawała ten efekt. U ludzi jest ona powiązana z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak zmniejszenie ryzyka chorób serca, jednak nie ma wielu badań na jej temat. Alkaloid ten jest znany jako szczególnie trujący dla zwierząt, w tym psów i kotów.

Otwartą kwestią pozostaje, czy zaobserwowany efekt jest charakterystyczny wyłącznie dla teobrominy, czy też może ona wchodzić w interakcje z innymi związkami zawartymi w ciemnej czekoladzie, takimi jak polifenole, które mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Polifenole to silne przeciwutleniacze występujące również w owocach, warzywach, herbacie, kawie i winie.

Jednak mimo tych obiecujących odkryć naukowcy podkreślają, że jedzenie większej ilości gorzkiej czekolady nie jest automatycznie korzystne, ponieważ zawiera ona również cukier, tłuszcz i inne związki. Aby lepiej zrozumieć tę zależność, konieczne są dalsze badania.

