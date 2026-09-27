W skrócie Enceladus, księżyc Saturna, jest uznawany za jeden z najbardziej obiecujących obiektów w Układzie Słonecznym pod kątem poszukiwań prostych form życia.

Badania wskazują na obecność podpowierzchniowego oceanu oraz procesy hydrotermalne na dnie, które mogłyby dostarczać energię niezbędną dla mikroorganizmów.

Analiza pióropuszy wody wyrzucanych przez pęknięcia w pokrywie lodowej księżyca może umożliwić przyszłym sondom łatwiejsze wykrycie ewentualnych biosygnatur.

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Czy życie pozaziemskie istnieje? Naukowcy poszukują odpowiedzi od lat. Obecne możliwości zapewniają nam ewentualne zbadanie pod tym kątem wybranych obiektów w Układzie Słonecznym. Jednym z najbardziej obiecujących wydaje się Enceladus, czyli jeden z księżyców Saturna.

Enceladus ma warunki sprzyjające przetrwaniu mikroorganizmów

Enceladus od lat przyciąga uwagę naukowców jako jeden z najbardziej prawdopodobnych światów w Układzie Słonecznym, które mogłyby sprzyjać życiu. Pod warstwą lodu tego księżyca Saturna znajduje się płynny ocean. Przez pęknięcia w pokrywie lodowej wyrzucane są pióropusze wody.

Księżyc Saturna jest ciągłym obiektem badań i kilka z niedawno opublikowanych prac sugeruje, że może to być rzeczywiście dobre miejsce do szukania życia pozaziemskiego. Dlaczego?

Uczeni uważają, że w oceanie Enceladusa mogą istnieć warunki dla prostego życia, na przykład w formie mikroorganizmów. Kluczem do zbadania zawartości znajdującej się pod pokrywą lodu mogą być wspomniane pióropusze. Mogą one zawierać związki chemiczne oraz minerały.

To wspaniała wiadomość dla poszukiwaczy życia

"Przyszłe sondy kosmiczne będą musiały analizować wiele pojedynczych cząstek lodu w obrębie pióropusza. Jeśli jednak natrafią na taką, która zawiera materiał pochodzenia mikrobiologicznego, będą mogły stosunkowo łatwo zidentyfikować w niej biosygnatury, korzystając z już dostępnych technologii" - dodaje Frank Postberg.

Księżyc Saturna ma procesy mogące sprzyjać życiu pozaziemskiemu

Enceladus nie jest oczywiście jedynym obiektem z wodą w Układzie Słonecznym. Dlaczego więc poszukiwania życia pozaziemskiego mają tak duży sens właśnie w przypadku tego księżyca?

Kluczowe znaczenie odgrywa tu dno wspomnianego oceanu. Naukowcy uważają, że zachodzą tam procesy hydrotermalne. Tak powstaje energia, która jest niezbędna dla życia. W podobnych warunkach ewoluowały pierwsze organizmy na Ziemi.

Wykrycie śladów życia może być możliwe już po przeleceniu przez wspomniane pióropusze. W tym celu należałoby opracować sondę kosmiczną z odpowiednimi instrumentami, która wykonałaby przeloty nad Enceladusem.

"Enceladus w rzeczywistości wykonuje za nas znaczną część pracy związanej z przygotowaniem próbek do analizy - czynności, która w ziemskich laboratoriach chemicznych zazwyczaj wymaga wiele wysiłku" - dodaje Postberg.

Warto dodać, że dosyć podobnym księżycem jest Europa, która znajduje się w pobliżu Jowisza. W jego kierunku obecnie zmierzają dwie sondy kosmiczne, które mają dokładniej zbadać warunki panujące na tym świecie, również pod kątem potencjału dla ewentualnego życia.