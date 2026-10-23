Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Journal of Clinical Investigation". Badanie przeprowadzili naukowcy z Rutgers University oraz japońskich instytucji badawczych. Ich celem było rozwiązanie jednego z problemów związanych z opracowywaniem szczepionek mRNA, a mianowicie jak skutecznie dostarczyć delikatny materiał genetyczny do komórek i pobudzić odporność bez konieczności zamykania go w lipidowych nośnikach.

Strumień cieczy zamiast igły

W standardowych szczepionkach mRNA materiał genetyczny jest zamknięty w lipidowych nanocząstkach, które ułatwiają mu przenikanie do komórek. Takie rozwiązanie jest skuteczne, ale może wiązać się z silnymi reakcjami zapalnymi. Naukowcy sprawdzili więc alternatywę - podawanie tzw. nagiego mRNA, czyli materiału niezabezpieczonego otoczką.

Preparat wprowadzano do skóry za pomocą urządzenia wykorzystującego strumień cieczy pod wysokim ciśnieniem. Skóra zawiera liczne komórki układu odpornościowego, co czyni ją potencjalnym miejscem podania szczepionki. Sama metoda dostarczania mRNA nie wystarczała jednak do uzyskania silnej odpowiedzi immunologicznej.

Badacze przetestowali zatem różne adiuwanty, czyli substancje wzmacniające reakcję układu odpornościowego. Wiele z nich nie przynosiło oczekiwanych efektów, a niektóre wręcz osłabiały wybrane elementy odpowiedzi. Przełomem okazało się połączenie fosforanu glinu z krótkimi cząsteczkami DNA określanymi jako oligonukleotydy CpG.

Silniejsza odpowiedź, mniej reakcji zapalnych

To zwiększyło zarówno odpowiedź humoralną, związaną z produkcją przeciwciał, jak i odpowiedź komórkową. Naukowcy odnotowali również wzrost stosunku przeciwciał IgG2a do IgG1, co wskazuje na zmianę charakteru odpowiedzi immunologicznej.

W badanym modelu poziom IgG2a i odpowiedź komórkowa osiągnęły wartości porównywalne z uzyskiwanymi przy użyciu szczepionek opartych na nanocząstkach lipidowych.

Istotnym elementem wyników było jednoczesne ograniczenie reaktogenności. W osobnych pomiarach reakcje zapalne w miejscu podania i w całym organizmie były słabsze niż w przypadku porównywanych laboratoryjnych formulacji lipidowych.

Ochrona przed dwoma wirusami

Skuteczność preparatu sprawdzono u myszy narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz wirusem grypy A, szczepem A/California/7/2009 H1N1. Po podaniu trzech dawek szczepionki ilość zakaźnego wirusa grypy w próbkach płuc spadła poniżej granicy wykrywalności zastosowanego testu płytkowego.

W eksperymencie dotyczącym COVID-19 ilość wirusowego RNA w płucach była około 24 razy mniejsza niż u zwierząt, które otrzymały szczepionkę bez adiuwantów. Wyniki sugerują zatem, że połączenie odpowiedniego sposobu podawania mRNA i właściwie dobranych adiuwantów może pozwolić na opracowanie szczepionek bez lipidowych nośników.