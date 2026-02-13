Nowy lek działa na jet lag. Badania potwierdzają skuteczność

Naukowcy z Japonii opracowali nowy doustny związek, określany jako Mic-628, który znacząco przyśpiesza dostosowywanie zegara biologicznego organizmu do zmian cyklu dobowego. W eksperymentach na modelu myszy zjawisko jet lagu ustąpiło niemal dwukrotnie szybciej po podaniu pojedynczej dawki tego leku.

Zegar biologiczny u ssaków jest kontrolowany przez skomplikowaną sieć genów i białek, z których kluczową rolę odgrywa gen Per1, odpowiedzialny za rytm okołodobowy. Normalnie aktywność tego genu jest tłumiona przez białko CRY1. Nowy związek działa poprzez wiązanie się z CRY1 i tworzenie kompleksu molekularnego CLOCK-BMAL1-CRY1-Mic-628, co w efekcie aktywuje Per1. Dzięki temu zegary biologiczne zarówno w mózgu, jak i w tkankach obwodowych, są przesuwane do przodu - niezależnie od pory przyjęcia leku.

Dlaczego zmiana zegara biologicznego jest tak trudna?

Przesunięcie rytmu dobowego w kierunku wcześniejszym, co odpowiada podróży na wschód lub pracy zmianowej, jest znacznie trudniejsze niż jego opóźnienie. Obecne metody, takie jak terapia światłem lub zażycie melatoniny, często dają niestabilne efekty i wymagają precyzji. Mic-628 umożliwia przesunięcie rytmu niezależnie od momentu podania, co czyni go obiecującym kandydatem do terapii zaburzeń rytmu okołodobowego.

W badaniach zespół stosował model myszy poddanych sześciogodzinnemu jet lagowi. Grupa, która otrzymała jednorazowo Mic-628, wróciła do swojego rytmu dobowego w ciągu czterech dni, podczas gdy grupie kontrolnej zajęło to aż tydzień. To przyśpieszenie adaptacji ma duże znaczenie praktyczne i otwiera drogę do farmakologicznego resetowania zegara.

Naukowcy postrzegają Mic-628 jako prototyp "inteligentnego leku" do leczenia różnych zaburzeń rytmu dobowego. Planują kolejne testy, ocenę bezpieczeństwa oraz badania przedkliniczne, aby sprawdzić jego działanie u ludzi.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

