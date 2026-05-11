W skrócie Sonda Psyche leci w kierunku Marsa, który zostanie użyty do zwiększenia prędkości i korekty trajektorii.

NASA opublikowała zdjęcia Marsa wykonane przez sondę Psyche z odległości około 4,8 mln kilometrów.

Celem misji jest dotarcie do asteroidy 16 Psyche w 2029 roku i prowadzenie tam badań przez 817 dni.

NASA udostępniła nowe zdjęcia Marsa. Tym razem obrazy zostały przechwycone z odległości kilu mln kilometrów przez sondę kosmiczną Psyche, która leci w kierunku Czerwonej Planety. Przed statkiem jest bardzo ważny manewr.

Mars na zdjęciu z sondy kosmicznej Psyche agencji NASA

Sonda kosmiczna Psyche została wystrzelona rakietą Falcon Heavy w październiku 2023 r. Celem statku jest asteroida o tej samej nazwie, a tymczasem na drodze pojawił się Mars, który został sfotografowany z odległości około 4,8 mln kilometra 3 maja.

Na zdjęciach widać niewiele. Pierwszy obraz prezentuje odległego Marsa i w tle nie widać żadnych gwiazd, bo ich światło jest znacznie słabsze od poświaty Czerwonej Planety nadanej przez Słońce. W przybliżeniu można zobaczyć jedynie piksele.

Mars na zdjęciu z sondy Psyche z odległości 4,8 mln km. NASA/JPL-Caltech/ASU NASA

Mars w przybliżeniu na zdjęciu z sondy NASA. NASA/JPL-Caltech/ASU NASA

Obraz został przechwycony z wykorzystaniem szerokopasmowego instrumentu obrazowania multispektralnego z czasem ekspozycji wynoszącym zaledwie 2 milisekundy. Widoczne światło pochodzi ze Słońca, które zostało odbite przez powierzchnię Marsa.

Sonda Psyche wykorzysta Marsa w roli asysty grawitacyjnej

Mars odegra bardzo istotną rolę w dalszej podróży sondy kosmicznej NASA. Psyche wykorzysta Czerwoną Planetę w roli asysty grawitacyjnej i ma to nastąpić już 15 maja. W jakim celu?

NASA wyjaśnia, że pozwoli to sondzie na uzyskanie większej prędkości oraz skorygowanie trajektorii, która pozwoli z czasem osiągnąć cel. Przy okazji zostaną zrobione kolejne zdjęcia, które z pewnością będą bardziej szczegółowe.

Celem misji Psyche jest asteroida o tej samej nazwie, która znajduje się w pasie planetoid. Sonda kosmiczna NASA ma tam dolecieć latem 2029 r. i spędzić na orbicie obiektu 817 dni. W tym czasie będą prowadzone badania.

Wybór celu był nieprzypadkowy. 16 Psyche (bo tak brzmi pełna nazwa obiektu) to jedna z najcięższych asteroid typu M. Ma około 220 km średnicy i w rzeczywistości może być odsłoniętym jądrem protoplanety. W wyniku kolizji z tego fragmentu nie uformował się żaden świat, ale dla naukowców jest to bardzo cenny obiekt z zakresu badań.

