Kalendarz, astronomia czy natura. Czy jest już wiosna?
Za oknami możemy obserwować słońce na niebieskim niebie, które zmusza nas do zrzucania grubych kurtek i swetrów, ale drzewa dalej są w zimowym uśpieniu. Spoglądając w kalendarz, okazuje się, że mamy połowę marca. Kiedy dokładnie zaczyna się wiosna? Jak rozpoznać jej pierwsze oznaki, by móc zaśpiewać za Markiem Grechutą: "wiosna, wiosna, ach to ty!"?
Spis treści:
- Zjawiskowa i magiczna wiosna astronomiczna
- Wiosna kalendarzowa - stałe daty i rytuały
- Wiosna fenologiczna - najpiękniejsza i najbardziej zmienna
Zjawiskowa i magiczna wiosna astronomiczna
Jeśliby spytać astronomów, kiedy zaczyna się wiosna - szybko dadzą jasną i precyzyjną odpowiedź - 21 marca. Po chwili zastanowienia mogą dodać - lub 20 marca. Z czego to wynika? Początek astronomicznej wiosny wyznacza równonoc, czyli moment, w którym noc i dzień mają taką samą długość, a oś ziemska znajduje się pod kątem prostym względem linii Słońce-Ziemia. Ze względu na lata przystępne jest to data ruchoma i wypada 21 marca lub 20 marca jak w 2026 roku. W rzeczywistości takie ułożenie planet trwa kilka minut i w 2026 roku możemy je zaobserwować o godzinie 15:46.
W momencie równonocy promienie Słońca padają prostopadle na równik, dzięki czemu na całej Ziemi noc i dzień mają taką samą długość i trwają ok. 12 godzin. To właśnie wówczas na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, a na półkuli południowej jesień.
Astronomiczna wiosna była wypatrywana przez człowieka już od starożytności, czego dowodem są prehistoryczne budowle. Wykorzystywano zjawisko równonocy do wyznaczania pór roku i czasu obrzędów. Można tu wymienić nie tylko Stonehenge, w którym 20 marca Słońce ustawia się w jednej linii z kamieniami, ale także piramidę Kukulkana położoną w starożytnym mieście Chichén Itzá w Meksyku i wybudowaną przez Majów.
Tam w dniu równonocy promienie Słońca oświetlają narożnik piramidy w taki sposób, że cień rzucany na północną ścianę budowli ma kształt węża. Cień kończy rzeźba głowy pierzastego węża umieszczona na końcu balustrady. W tym dniu Kukulkan - bóg i władca czterech żywiołów, stworzyciel świata, uznawany za bóstwo zmartwychwstania i odrodzenia zstępował na piramidę w postaci pierzastego węża.
Wiosna kalendarzowa - stałe daty i rytuały
Szukając początku wiosny, można spojrzeć do kalendarza. Tam znajdziemy stałą datę wyznaczoną na 21 marca. Jasne jak słońce. Podobne stałe daty podadzą meteorolodzy. Dla nich jednak wiosna zaczyna się 1 marca, a kończy z końcem maja. Wszystko to ma ułatwić badania statystyczne i porównywanie zjawisk zachodzących w pogodzie z latami ubiegłymi. Dla meteorologów każda pora roku trwa dokładnie trzy miesiące.
Podobną przewidywalność w wyznaczaniu początku wiosny można odnaleźć w badaniach etnograficznych. Pewne zwyczaje i rytuały obecne w polskiej kulturze jasno wyznaczały początek wiosny. Znamienitym przykładem jest oczywiście topienie Marzanny, które przypadało w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Wówczas dziewczęta ubierały słomianą kukłę, nosiły ją po wsi, a następnie topiły w rzece lub paliły. Miało to wypędzić zimę. Po topieniu Marzanny do wsi zanoszono gaik - wiecznie zieloną gałązkę jodłową czy świerkową, ozdobioną wstążkami, która jako symbol odradzającego się życia miała zwiastować wiosnę.
Wiosna fenologiczna - najpiękniejsza i najbardziej zmienna
A co z przebiśniegami, krokusami i pąkami liści na drzewach. Czy to nie jest oznaka wiosny? Jak najbardziej, odpowiedzą specjaliści w dziedzinie fenologii, którzy obserwując przyrodę i fazy rozwoju poszczególnych roślin wyznaczają pory roku. Wśród fenofaz zwiastujących wiosnę możemy wymienić:
- otwieranie się pączków liściowych,
- kwitnienie,
- listnienie.
Według fenologii odpowiednia faza rozwoju konkretnych roślin wyznacza początek przedwiośnia, wczesnej wiosny i pełnej wiosny. Kiedy zaczyna się wiosna?
- Przedwiośnie zaczyna się, kiedy kwitnie leszczyna, krokus, przebiśnieg, zawilec gajowy, podbiał czy kaczeniec. Pojawiają się także pąki modrzewia.
- Wczesną wiosnę wyznaczają kwiaty pierwiosnka lekarskiego, jabłoni, gruszy, czeremchy czy modrzewia. Pojawiają się także liście klonu, brzozy, dębu czy buku.
- O pełnej wiośnie możemy mówić, gdy zakwitnie kasztanowiec, głóg, narcyz, żyto czy jarzębina.
Oznaki wiosny fenologicznej należy szukać wśród roślin dziko rosnących, a nie hodowanych. To one swój cykl wegetacyjny w pełni uzależniają od zjawisk pogodowych i temperatury powietrza. Nawozy czy zabiegi pielęgnacyjne nie mają wpływu na ich wegetację.
Wiosna fenologiczna jest jednak najbardziej zmienna, ponieważ wszystko zależy od warunków atmosferycznych i przede wszystkim temperatury powietrza, która wpływa na rozpoczęcie wegetacji roślin. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że zimy są coraz cieplejsze, a wiosna przychodzi coraz wcześniej.
Choć ogólne tendencje przesuwają wiosnę o średnio 1-2 dni do przodu, tak ekstremalne zjawiska pojawiające się w konkretnych latach mogą lokalnie przyspieszyć wiosnę o nawet dwa tygodnie. Przykładem może być rok 2023, w którym wiosna na Wyżynie Małopolskiej przyszła o 2 tygodnie wcześniej, a w całym kraju średnio o 10 dni wcześniej. Wpływ miała na to wyższa temperatura zarówno w styczniu, jak i lutym, która spowodowała szybsze rozpoczęcie wegetacji roślin.
Jak również pokazał rok 2023, wiąże się to z dużym ryzykiem. Nagłe przymrozki, które nastąpiły w kwietniu, ponownie opóźniły wegetację roślin. Z tego powodu wiele rozwiniętych już kwiatów czy młodych pędów przemarzła.
Kiedy zaczyna się wiosna? To zależy jaka. Jeśli lubisz precyzję - zajrzyj do kalendarza i poczekaj do 21 marca. Dzień wcześniej możesz świętować przyjście wiosny wśród turystów zgromadzonych wokół Stonehenge lub u podstawy piramidy Kukulkana. Możesz też wyjść na zewnątrz i poszukać przebiśniegów, a kiedy je znajdziesz zaśpiewać im cicho "wiosna, wiosna, ach to ty!".