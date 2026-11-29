Archeolodzy odkryli w Tebach 40 starożytnych papirusów z opisami klątw

W świątyni w starożytnych Tebach odnaleziono 40 zwęglonych fragmentów papirusu. Nie były to zwykłe zapiski, lecz rytuał klątwy starożytnego Egiptu. Klątwa ta sprowadzała gniew boga słońca Re na wrogów. Wcześniej historycy sądzili, że nie była tak rozpowszechniona, ponieważ dysponowali jedynie jedną kopią tzw. rytuału Apopisa. Zachowana była w podręczniku rytualnym pochodzącym z końca IV w. p.n.e. Brakowało jednak dowodów na to, jak często, przez kogo i gdzie rytuał był odprawiany.

Do odkrycia doszło w czasie współczesnych wykopalisk w Tebach. Profesor egiptologii Fredrik Hagen z Uniwersytetu Kopenhaskiego i jego współpracownicy znaleźli w śmietniku 40 zwęglonych i poprzebijanych fragmentów papirusu. Okazało się, że były to masowo produkowane kopie rysunków i tekstu, które zostały spalone podczas rytuału Apopisa.

Prawie całkowicie zachowany papirus, na którym widać rysunek wykonany czerwonym atramentem przedstawiający węża Apopisa z trzema nożami wcinającymi się w jego ciało Fredrik Hagen, Uniwersytet Kopenhaski materiał zewnętrzny

Na czym polegał rytuał Apopisa?

Pierwotnie miał on na celu przeklęcie wielkiego węża - głównego wroga boga słońca Re, aby nie przeszkadzał bogowi podczas jego nocnej podróży przez zaświaty i w ten sposób zapewnić poranny wschód słońca. Później jednak zaadaptowano go do wielu innych celów, m.in. przeklinania wrogów faraona oraz do pobudek prywatnych - np. leczenia ukąszeń czy odpędzania burz. Rytuał był także wykorzystywany do rzucania klątw na poszczególne osoby. Chciano w ten sposób sprowadzić na nie nieszczęście.

- Te niewielkie fragmenty dostarczają nam nowych wskazówek dotyczących tego, jak powszechne były rytuały klątwy w starożytnym Egipcie. Nasze znaleziska oraz późniejsza analiza tego rytuału potwierdzają, że stanowił on stały element życia świątynnego, jednak pobieżna analiza wzmianek o nim w innych kontekstach pokazuje również, że był szeroko stosowany poza świątyniami i że stanowił powszechny element kultury egipskiej w szerszym ujęciu - mówi Fredrik Hagen.

Maleńkie fragmenty dowodzą powszechności stosowania rytuału

Odkryte przez naukowców fragmenty są około tysiąc lat starsze niż najstarsze informacje na temat rytuału. Każdy z nich nie jest większy niż połowa znaczka pocztowego. I każdy stanowi dowód, że rytuał rzucania klątwy był faktycznie praktykowany.

Rysunek na papirusie często ulegał całkowitemu zniszczeniu podczas rytuału, kiedy był deptany, opluwany, przebijany nożem i ostatecznie spalany.

- Wiele z 40 fragmentów nosi ślady przebicia i zwęglenia, co doskonale pasuje do instrukcji rytuału. Aby się powiódł, materiały musiały zostać zniszczone przez ogień, dlatego mamy ogromne szczęście, że udało nam się znaleźć choć jeden z nich w stanie pozwalającym na jego rozpoznanie i zbadanie - podsumowuje Hagen.