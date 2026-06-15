W skrócie Ramię robotyczne Canadarm2 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy podczas spaceru kosmicznego astronautów.

NASA zaplanowała przeprowadzenie naprawy pod koniec czerwca, a w prace mają zostać zaangażowane dwie osoby z obecnej czteroosobowej załogi Ekspedycji 74.

Uszkodzenie wykryto w jednym z przegubów ramienia, naprawa nie jest możliwa zdalnie, a zapasowy element już znajduje się na ISS.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Canadarm2 to jeden z najważniejszych elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który zamontowano 25 lat temu. Robotyczne ramię Kanadyjczyków ułatwia dokowanie statków towarowych z zaopatrzeniem i jest używane w roli asysty podczas spacerów kosmicznych wykonywanych przez astronautów. Element uległ uszkodzeniu i wymaga naprawy.

NASA ujawnia plan naprawy Canadarm2 na ISS

Ostatni raz Canadarm2 wykorzystano do pomocy przy dokowaniu statku kosmicznego w kwietniu. Ramię ułatwiło zacumowanie kapsuły towarowej Cygnus XL firmy Northrop Grumman. Jednak pod koniec maja jeden z elementów zaciął się i dziś już wiadomo, że wymaga naprawy.

NASA przekazała, że naprawa Canadarm2 odbędzie się z udziałem astronautów, którzy udadzą się na spacer kosmiczny pod koniec czerwca. Na razie nie ogłoszono ich nazwisk, ale wiadomo, że będą to dwie osoby z czteroosobowej załogi Ekspedycji 74, w której skład wchodzą Chris Williams, Jessica Meir i Jack Hathaway z NASA oraz Sophie Adenot z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Kapsuła towarowa Cygnus przechwycona przez ramię Canadarm2 na ISS w sierpniu 2024 r. NASA NASA

Agencja planuje ogłosić dodatkowe szczegóły w niedługim czasie. Nastąpi to jeszcze przed planowaną misją naprawy i wtedy poznamy nazwiska astronautów, którzy wyjdą na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

NASA dokonała analizy problemu we współpracy z Kanadyjską Agencją Kosmiczną i ta wykazała, że w jednym z przegubów ramienia wykryto podwyższony prąd. Usterki nie da się naprawić zdalnie i dlatego wymagany jest udział astronautów. Zapasowy element został już dostarczony na ISS.

Ramię Canadarm2 kluczowym elementem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Ramię robotyczne Kanadyjczyków trafiło na Międzynarodową Stację Kosmiczną już w 2001 r. Pierwotnie nie rozważano jego udziału w asyście do cumowania komercyjnych statków kosmicznych, bo te 25 lat temu na ISS jeszcze nie latały. Dziś odgrywa kluczową rolę w trakcie przechwytywania kapsuł towarowych z zaopatrzeniem dla astronautów.

Do 2024 r. Canadarm2 zdołało przechwycić 50 statków i nadal działa, choć jest zużyte. Planowany okres eksploatacji ramienia wynosił kilkanaście lat i w tym roku od terminu przedawnienia upłynęło już 10 lat.

Robotyka dostarczona przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną na ISS pozwoliła na zawarcie z NASA współpracy, która umożliwia kanadyjskim astronautom loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kolejnym będzie Josh Kutryk, członek misji Crew-13.

Warto dodać, że Canadarm2 to druga generacja ramienia. Pierwsza wersja miała debiut na pokładzie wahadłowca kosmicznego NASA w 1981 r. podczas misji STS-2.





Astronauci utknęli na ISS. W jakich warunkach spędza kilka miesięcy? © 2024 Associated Press