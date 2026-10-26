Kolejki się nie kończą. Tkanina z Bayeux oglądana chętniej niż "Odyseja"

Jak wynika z danych banku Monzo, w pierwszej godzinie sprzedaży drugiej puli biletów, uruchomionej w środę 21 października, klienci wydali na wejściówki do British Museum 14,1 tys. funtów. To aż 48 razy więcej niż wynoszą typowe wydatki klientów banku w tym muzeum podczas zwykłego środowego poranka. Co szczególnie ciekawe, 55 proc. osób dokonujących płatności miało mniej niż 35 lat.

Bilety znikają w trzy godziny

Dla porównania, w pierwszych godzinach sprzedaży biletów na tegoroczne kinowe hity wydatki klientów Monzo były znacznie niższe. Na film "Odyseja" przeznaczyli 7 tys. funtów, a na "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - 6,3 tys. funtów. W przypadku wystawy średnia kwota wydana przez kupującego wyniosła 97 funtów, podczas gdy w dniu premiery filmu o Spider-Manie było to zaledwie 19 funtów.

Warto przy tym pamiętać, że bilety na wystawę są droższe niż wejściówki do kina. Standardowy bilet dla dorosłego na popularne godziny kosztuje 33 funty, a poza szczytem zainteresowania 27 funtów. Mimo to skala popytu robi wrażenie, zwłaszcza że liczba dostępnych wejściówek jest ograniczona. W ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia sprzedaży klienci Monzo wydali łącznie 30,5 tys. funtów.

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Ludzie jadą przez całą Wielką Brytanię

W środę o godz. 10 tysiące osób ustawiły się w internetowej kolejce, by zdobyć bilety na wystawę. Wszystkie wejściówki z nowej puli wyprzedały się w ciągu trzech godzin. To jeszcze szybsze tempo niż podczas pierwszej tury sprzedaży, kiedy bilety zniknęły w ciągu doby.

Zainteresowanie nie ogranicza się przy tym do Londynu. Niemal połowa kupujących mieszka poza stolicą, a zamówienia napływały nawet z Glasgow. Dla wielu osób obejrzenie zabytku jest wydarzeniem, którego nie chcą przegapić, tym bardziej że tkanina przebywa w Anglii tylko czasowo.

Tkanina, która wróciła do Anglii po niemal tysiącu lat

Popularność wystawy jest tym bardziej niezwykła, że jej głównym bohaterem nie jest nowoczesna instalacja ani interaktywne widowisko, lecz dzieło powstałe niemal tysiąc lat temu. Tkanina z Bayeux to haft na lnianym płótnie, liczący około 70 metrów długości. Przedstawia wydarzenia prowadzące do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku, w tym bitwę pod Hastings, która na zawsze zmieniła historię kraju.

Na długim pasie materiału przedstawiono 58 scen ukazujących wyprawę, przygotowania do wojny i walki o angielski tron. Dzieło jest jednocześnie niezwykłym źródłem wiedzy o średniowieczu: pokazuje uzbrojenie, statki, architekturę, stroje i codzienne życie ludzi XI wieku. Historycy uważają, że tkanina powstała w Anglii wkrótce po wydarzeniach, które przedstawia, choć przez stulecia przechowywano ją we Francji.

Do British Museum przewieziono ją w nocy, w ściśle strzeżonym konwoju z nieujawnionej wcześniej lokalizacji w północnej Francji. Delikatny zabytek umieszczono w specjalistycznej skrzyni, która zapewniała kontrolę temperatury i wilgotności oraz chroniła go przed drganiami. Transport poprzedziły wielomiesięczne przygotowania i próbne przejazdy z wykorzystaniem dokładnej kopii tkaniny.

Wypożyczenie jest częścią porozumienia między rządami Francji i Wielkiej Brytanii. Zabytek ma pozostać w Londynie przez dziewięć miesięcy, a jego obecność w Anglii jest wyjątkowym wydarzeniem - po raz pierwszy od niemal tysiąca lat można go oglądać w kraju, w którym prawdopodobnie powstał. Wcześniej zainteresowanie wystawą było widoczne już na etapie rezerwacji, według wcześniejszych informacji British Museum pierwszego dnia sprzedano 100 tys. biletów.