W skrócie W kierunku Ziemi zmierza planetoida 2007 ML24 o szacowanej szerokości od 360 do nawet 800 metrów.

Obiekt minie naszą planetę w bezpiecznej odległości około 3,5 miliona kilometrów w sobotę 4 lipca o godzinie 21:53 czasu polskiego.

Planetoida ta została odkryta 22 czerwca 2007 roku i należy do grupy Atena oraz obiektów potencjalnie niebezpiecznych.

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W miniony weekend Ziemię minęła wielka asteroida o nazwie 1997 NC1. To wielki obiekt o średnicy szacowanej na 750-1650 metrów. Teraz w kierunku naszej planety zmierza kolejna kosmiczna skała o bardzo dużych rozmiarach. To planetoida sklasyfikowana pod nazwą 2007 ML24. Co o niej wiemy i czy stanowi zagrożenie dla naszego świata?

Planetoida 2007 ML24 o wielkości nawet 800 metrów minie Ziemię w sobotę

2007 ML24 to obiekt odkryty niespełna dwie dekady temu. Jest on sklasyfikowany również jako 523808. Naukowcy szacują rozmiar asteroidy na od 360 do nawet 800 metrów. To dużo i uderzenie tak wielkiej skały w Ziemię mogłoby doprowadzić do ogromnych zniszczeń.

Na szczęście planetoida 2007 ML24 nie stanowi zagrożenia dla naszej planety. Obiekt minie nas w bezpiecznej odległości i nastąpi to już w weekend. Następnie kosmiczna skała odleci dalej od Ziemi.

NASA szacuje, że planetoida w kulminacyjnym momencie będzie znajdować się około 3,5 mln km od Ziemi. To mniej więcej 9 razy dalej niż Księżyc. Najbliższe podejście nastąpi w sobotę 4 lipca o godzinie 21:53 czasu w Polsce. Asteroida będzie rozpędzona do prędkości 16,76 km/s, czyli ponad 60 tys. km/h.

Wielka asteroida odkryta w 2007 roku

Obiekt został odkryty 22 czerwca 2007 r. w ramach przeglądu nieba wykonywanego w Obserwatorium Mount Lemmon w Stanach Zjednoczonych. Jest to planetoida z grupy Atena. Co to oznacza?

Planetoida jest obiektem, który okrąża Słońce co około 241 dni i robi to głównie wewnątrz orbity Ziemi. Bardziej znanym obiektem z tej grupy jest Apophis, która za kilka lat znajdzie się bardzo blisko naszej planety. W kulminacyjnym momencie kosmiczna skała ma być oddalona od naszego świata o zaledwie 32 tys. kilometrów. To kilkanaście razy bliżej niż Księżyc i przy dobrych warunkach powinna być widoczna gołym okiem.

2007 ML24 to planetoida NEO (Near Earth Object), czyli obiekt bliski Ziemi. Ponadto została sklasyfikowana też jako PHA (Potentially Hazardous Asteroid), czyli potencjalnie niebezpieczna asteroida.

Uderzenie planetoidy 2007 ML24 w Ziemię dokonałoby ogromnych zniszczeń

2007 ML24 ma szerokość kilkuset metrów, a więc jest znacznie większa w porównaniu do asteroidy, która doprowadziła do katastrofy tunguskiej. Tak duży obiekt po uderzeniu w Ziemię mógłby doszczętnie zniszczyć niejedno miasto.

Sam krater uderzeniowy miałby średnicę około kilkunastu kilometrów. Natomiast upadek do oceanu wywołałby ogromne tsunami. Na Ziemi są ślady po podobnych katastrofach. Jeden z nich znajduje się całkiem niedaleko nas. To niemiecki krater Nördlinger Ries w Niemczech o średnicy 24 kilometrów.



