Kolejna planetoida na cześć Polaka. Wyróżniono Andrzeja Komonieckiego

W skrócie Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała planetoidę 2013 GS155 imieniem polskiego kronikarza Andrzeja Komonieckiego.

Andrzej Komoniecki był XVII-wiecznym wójtem żywieckim i autorem dzieła Chronografia albo Dziejopis Żywiecki.

Obiekt (709844) Komoniecki znajduje się w pasie głównym między Marsem a Jowiszem i okrąża Słońce w ciągu 5,2 roku.

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W Układzie Słonecznym są tysiące planetoid. Te nowo odkryte klasyfikuje się pod nazwami zaczynającymi się na przykład od roku, w którym jest znaleziono. Z czasem jednak wybrane dostają bardziej "ludzkie nazwy" i w ten sposób wyróżnia się słynnych ludzi. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) uhonorowała w ten sposób kolejnego Polaka.

Polak Andrzej Komoniecki wyróżniony własną planetoidą

Międzynarodowa Unia Astronomiczna udostępniła w tym tygodniu kolejny Biuletyn WGSBN, w którym zawarto nowe nazwy planetoid. Tym razem jedno wyróżnienie przypadło Polakowi. Jest nim Andrzej Komoniecki, polski kronikarz żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku oraz związany z Żywcem.

Andrzej Komoniecki urodził się w 1658 r. i był m.in. wójtem żywieckim. Był również kronikarzem, który napisał działo zatytułowane Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. Udało się w nim zawrzeć historię miasta oraz okolic od około 1400 r. do 1728 r. Rok później zmarł.

Jest to już kolejny Polak, który został uhonorowany własną planetoidą. Tym razem padło na obiekt znany wcześniej pod nazwą 2013 GS155.

Planetoida (709844) Komoniecki w pasie między Marsem a Jowiszem

Obiekt sklasyfikowany wcześniej jako 2013 GS155 teraz nazywa się (709844) Komoniecki i został odkryty przez polskich łowców planetoid. Dokonali tego 3 kwietnia 2013 r. Michał Kusiak oraz Michał Żołnowski.

Planetoida (709844) Komoniecki znajduje się w pasie głównym, który jest pomiędzy planetami Mars oraz Jowisz. Okres orbitalny wynosi 1900 dni, czyli 5,2 roku. Obiekt jest w średniej odległości około 3 jednostek astronomicznych od Słońca (jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od naszej gwiazdy).

Oczywiście (709844) Komoniecki to nie jedyna planetoida, która została wyróżniona na cześć Polaka. Jest ich znacznie więcej. W zeszłym roku przyznano nazwę Czesławlang obiektowi, który wcześniej znany był jako (17415) 1988 RO10. To planetoida trojańska obiegająca Słońce na podobnej orbicie co Jowisz. W przeszłości podobny zaszczyt spotkał m.in. Adama Małysza (obiekt 25937) oraz Kamila Stocha (25938).



