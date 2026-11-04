Kometa 3I/ATLAS. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrywa sekrety pochodzenia

W skrócie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zbadał budowę międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS, odkrywając, że składa się ona z drobnych ziaren lodu zmieszanych z pyłem.

Obserwacje przeprowadzone za pomocą spektrografu NIRSpec wykazały brak określonych linii absorpcyjnych, co potwierdza pochodzenie obiektu spoza Układu Słonecznego.

Kometa 3I/ATLAS ma około 10-12 miliardów lat, co oznacza, że jest znacznie starsza od naszego Układu Słonecznego, liczącego około 4,6 miliarda lat.

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3I/ATLAS to międzygwiezdny przybysz, który został odkryty latem 2025 r. Szybko okazało się, że kometa zawędrowała do naszego systemu spoza Układu Słonecznego. Dlatego stała się obiektem licznych badań i część z nich przeprowadzono z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zbadał budowę komety 3I/ATLAS

Naukowcy wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba do obserwacji 3I/ATLAS i odkryli, że obiekt jest zbudowany z drobnych ziaren pyłu oraz gazu. To duża różnica w porównaniu do komet z Układu Słonecznego.

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Warto jednak zauważyć, że takie cechy budowy 3I/ATLAS wykazują jednak duże podobieństwo do niektórych lodowych ciał znajdujących się na skraju Układu Słonecznego, poza orbitą Neptuna, czyli tzw. obiektów transneptunowych (TNO).

Zaprojektowaliśmy JWST tak, aby był gotowy do użycia w momencie odkrycia aktywnej komety międzygwiazdowej i mógł śledzić jej ruchy w czasie

Spektrograf bliskiej podczerwieni (NIRSpec) teleskopu JWST trzykrotnie obserwował obiekt między sierpniem 2025 r., przed jego najbliższym zbliżeniem do Słońca, a po najbliższym zbliżeniu w kwietniu 2026 r. Uczeni zauważyli brak linii absorpcyjnych o długości 1,5 i 2 mikronów. To oznacza, że kometa 3I/ATLAS rzeczywiście pochodzi spoza Układu Słonecznego i jest międzygwiezdnym przybyszem.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS jest starsza niż Układ Słoneczny

Wiele dotychczasowych badań wykazało, że kometa 3I/ATLAS jest naprawdę bardzo stara. Jej wiek szacuje się na około 10-12 mld lat. Dla porównania Układ Słoneczny ma około 4,6 mld lat.

Naukowcy uważają, że międzygwiezdny przybysz mógł się uformować z materiału dysku protoplanetarnego w pobliżu bardzo młodej gwiazdy. Dla uczonych są to wskazówki związane z formowaniem się planet poza Układem Słonecznym.

"Sugeruje to, że lodowe cegiełki, z których powstają planety - zarówno u nas, jak i wokół innych gwiazd - mogą mieć postać drobnych, mikronowych ziaren lodu. Mogą one być stosunkowo czyste lub zmieszane z pyłem; w przypadku komety 3I/ATLAS mamy do czynienia z wariantem bardziej zapylonym" - wyjaśnia Silvia Protopapa, lider zespołu odpowiedzialnego za badania.

Wyniki badań zostały udostępnione na łamach The Astrophysical Journal Letters.