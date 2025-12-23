3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, która była obserwowana przez liczne teleskopy czy sondy kosmiczne. Co nie powinno dziwić, bo jest to dopiero trzeci potwierdzony obiekt spoza Układu Słonecznego w naszym systemie i uczeni chcieli się o nim dowiedzieć jak najwięcej. Na kometę skierowano także Parker Solar Probe należące do NASA.

Sonda NASA Solar Parker Probe uchwyciła kometę 3I/ATLAS blisko Słońca

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS przelatuje przez Układ Słoneczny z niesamowitą prędkością ponad 200 tys. km/h i jakiś czas temu osiągnęła peryhelium, czyli znalazła się najbliżej Słońca. Miało to miejsce pod koniec października, gdy obiekt znajdował się nieco ponad 200 mln kilometrów od gwiazdy.

NASA postanowiła wykorzystać okazję i użyła sondę słoneczną Parker Solar Probe do przechwycenia zdjęć komety. Obrazy uchwycono w okresie od 18 października do 5 listopada 2025 r., a teraz agencja postanowiła je opublikować.

Sonda Solar Parker Probe przechwyciła w czasie około trzech tygodni liczne zdjęcia komety międzygwiezdnej i nastąpiło to zarówno przed osiągnięciem peryhelium, jak i po tym zdarzeniu. Obrazy pochodzą z instrumentu WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe).

Rozwiń

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że każdego dnia sonda przechwytywała około 10 zdjęć 3I/ATLAS. Następnie obrazy poskładano w animacje, na których można zobaczyć przelot komety.

W trakcie robienia zdjęć komety sonda słoneczna znajdowała się w odległości około 277-314 mln kilometrów od 3I/ATLAS. To około dwóch razy dalej w porównaniu do odległości Ziemi od Słońca.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS znalazła się rekordowo blisko Ziemi

Międzygwiezdny przybysz znalazł się niedawno rekordowo blisko Ziemi. Nastąpiło to 19 grudnia, gdy od komety dzieliło nas około 270 mln kilometrów. Obecnie oddala się ona od naszej planety i znajduje się w coraz większej odległości.

Mimo podejścia do naszej planety obiekt był zbyt mały, aby można go było zobaczyć na nocnym niebie gołym okiem. Jego średnica to około 5,6 kilometra.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS została odkryta latem 2025 r. przez system ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) wspierany finansowo przez NASA i szybko przyciągnęła uwagę świata nauki. Był to dopiero trzeci przybysz spoza Układu Słonecznego, którego udało się namierzyć. Dwa poprzednie to Oumuamua z 2017 r. oraz kometa 2I/Borisov odkryta w 2019 r.

Za kilka miesięcy kometa ma znaleźć się najbliżej Jowisza. Padła więc propozycja, aby przeprowadzić jej dodatkowe badania z użyciem sondy Juno należącej do NASA, która orbituje w pobliżu gazowego olbrzyma od kilku lat.

Polacy chcą latać w kosmos. Sławosz Uznański: Każdy kolejny lot jest łatwiejszy Polsat News