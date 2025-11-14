Kometa C/2025 K1 (ATLAS) nie przetrwała. Rozpadła się na części

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) zbliżyła się rekordowo blisko do Słońca w zeszłym miesiącu. Dla obiektu było to katastrofalne spotkanie, które zakończyło się rozpadem. Potwierdzają to zdjęcia przechwycone w tym tygodniu. Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na trzy części i pochodzi prawdopodobnie z Pasa Kuipera.

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na części. Winne Słońce.
Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na części. Winne Słońce.F. Ferrigno/INAF/Univ. Parthenopemateriał zewnętrzny

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) została odkryta wiosną 2025 r. i co prawda nie wywołała tak dużego poruszenia co 3I/ATLAS, która przybyła do Układu Słonecznego z innego systemu gwiezdnego. Mimo to obiekt z pewnością jest ciekawy. Astronomowie zaobserwowali negatywne skutki jego zbliżenia się do Słońca.

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na trzy części po zbliżeniu do Słońca

C/2025 K1 (ATLAS) to kometa odkryta w maju 2025 r. Sugeruje się, że pochodzi z rubieży Układu Słonecznego. Obiekt nie pojaśniał nigdy na tyle, aby można go było podziwiać na nocnym niebie gołym okiem. W pierwszej połowie października doszło do peryhelium, czyli najbliższego przelotu w pobliżu Słońca. Dla komety było to katastrofalne w skutkach zdarzenie.

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) nie przetrwała w jednym kawałku zbliżenia ze Słońcem. Obiekt rozpadł się na części, co udało się zaobserwować wcześniej w tym tygodniu. Stało się to możliwe m.in. za sprawą teleskopu Copernicus o średnicy 1,82 m w Obserwatorium Asiago we Włoszech.

Dwa jasne punkty z długimi smugami światła poruszające się po ciemnym niebie, sugerujące obraz komety lub zjawiska astronomicznego.
Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na części.Gianluca Masi, Virtual Telescope Projectmateriał zewnętrzny

Astronomowie uchwycili kometę na zdjęciach w dniach 11-12 listopada. Na obrazach wyraźnie widać dwie większe części oraz jedną mniejszą.

Na podstawie pierwszej, szybkiej analizy zdjęć możemy potwierdzić, że z pewnością istnieją dwa dość podobne fragmenty w odległości około 2 tys. kilometrów. Co więcej, podejrzewamy obecność trzeciego, mniejszego i słabszego fragmentu na lewo od pary 
wyjaśnia astronom Mazzotta Epifani w oświadczeniu opublikowanym na stronie Włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki.

Fragmentację komety C/2025 K1 (ATLAS) udało się uchwycić także poprzez Virtual Telescope Project w nocy z 12 na 13 listopada.

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) przyleciała z Pasa Kuipera

Astronomowie po odkryciu komety i analizie jej trajektorii stwierdzili, że C/2025 K1 (ATLAS) pochodzi najprawdopodobniej z Pasa Kuipera. Jest to zewnętrzna część Układu Słonecznego z licznymi obiektami znajdującymi się za orbitą ostatniej planety, czyli Neptuna. Tam również orbituje Pluton.

Kometa C/2025 K1 (ATLAS) została wyrzucona z tego obszaru i zaczęła zbliżać się w kierunku wewnętrznej części Układu Słonecznego. Słońce doprowadziło do jej podgrzania, co ostatecznie skończyło się rozpadem całości na mniejsze części.

