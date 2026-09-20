Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS powstała w specyficznym miejscu

W skrócie Naukowcy zbadali cząstki w ogonie komety 3I/ATLAS, co pozwoliło określić skład chemiczny obiektu przy pomocy instrumentu WEAVE na Teleskopie Williama Herschela.

Wysoka zawartość azotu w stosunku do tlenku węgla sugeruje, że 3I/ATLAS uformowała się w ekstremalnie niskich temperaturach, wynoszących poniżej -240 stopni Celsjusza.

Kometa 3I/ATLAS, która przemierza Układ Słoneczny z prędkością ponad 200 tys. km/h i opuści nasz system.

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Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS została zauważona ponad rok temu i szybko przyciągnęła uwagę naukowców. Co nie powinno dziwić, bo jest to dopiero trzeci obiekt spoza Układu Słonecznego, który odwiedził nasz system. Uczeni przez miesiące mieli okazję badać to ciało niebieskie i ustalili nowe szczegóły.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS powstała daleko od gwiazdy

Naukowcy po raz pierwszy w historii mogli prześledzić zawartość cząstek z ogona przybysza międzygwiezdnego. Ostatecznie okazało się, że 3I/ATLAS zawiera więcej azotu niż typowa kometa z Układu Słonecznego. To natomiast daje pewne wskazówki związane z powstaniem obiektu.

Odkrycie, że jest tak bogata w azot, mówi nam, że prawdopodobnie powstała w ekstremalnie zimnych warunkach, z dala od swojej macierzystej gwiazdy

Naukowcy wykorzystali do badań Teleskop Williama Herschela znajdujący się na Wyspach Kanaryjskich, a dokładniej jeden z zamontowanych na nim instrumentów o nazwie WEAVE. Pozwolił on na wykonanie spektroskopii i dzięki temu udało się określić skład chemiczny w ogonie 3I/ATLAS.

Komety o wyższej zawartości azotu do tlenku węgla zazwyczaj powstają w chłodniejszych miejscach. Uczeni uważają, że międzygwiezdny przybysz mógł uformować się w temperaturze poniżej -240°C. To oznacza proces w chłodniejszych regionach układu i z dala od macierzystej gwiazdy.

Kometa 3I/ATLAS opuści Układ Słoneczny

Kometa międzygwiezdna została namierzona latem 2025 r. i naukowcy szybko ustalili, że wpadła w Układ Słoneczny, który przemierza z prędkością ponad 200 tys. km/h. 3I/ATLAS w okolicy marca znajdowała się już w odległości zbliżonej do Jowisza i z czasem opuści nasz system.

Mimo to w trakcie długich obserwacji, do których wykorzystano całe mnóstwo teleskopów oraz instrumentów naukowych, udało się zebrać wiele informacji.

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"Obiekt ten daje nam wyjątkową szansę na zbadanie materii, która powstała w miejscu zupełnie innym niż nasz Układ Słoneczny. Każdy badany przez nas obiekt pozwala nam nieco lepiej zrozumieć, jak planety powstają wokół innych gwiazd" - dodaje Ferellec.

Wyniki badań naukowców zostały udostępnione na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.