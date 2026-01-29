Kometa międzygwiezdna przemierza Układ Słoneczny od miesięcy. Obiekt został odkryty latem 2025 r. i w grudniu znalazł się najbliżej Ziemi. Jednak nie na tyle blisko, aby można go było dostrzec gołym okiem. Teraz mamy okazję zobaczyć film, który został zarejestrowany z wykorzystaniem sondy TESS należącej do NASA.

Kometa 3I/ATLAS na filmie z sondy TESS agencji NASA

NASA postanowiła skierować na 3I/ATLAS sondę TESS (skrót od Transiting Exoplanet Survey Satellite), którą zbudowano do poszukiwania planet pozasłonecznych. W tym obszarze statek odniósł wielkie sukcesy. Obserwacje komety międzygwiezdnej prowadzono w dniach od 15 do 22 stycznia br.

Dzięki TESS NASA zdołała zarejestrować rozpędzoną kometę na filmie poklatkowym, który możemy obejrzeć poniżej. 3I/ATLAS ma tu postać jasnego punktu poruszającego się na tle gwiazd. Ponadto można dostrzec charakterystyczny dla komet ogon.

Dla naukowców dane zebrane przez TESS są bardzo cenne. Analiza ma pozwolić na oszacowanie rotacji 3I/ATLAS oraz aktywności komety międzygwiezdnej. W tym drugim przypadku uczeni chcą zobaczyć, z jaką intensywnością obiekt wyrzuca w przestrzeń materię.

Warto jednak dodać, że w trakcie zaplanowanych obserwacji pojawił się problem. Sonda TESS podczas badań przeszła w tryb awaryjny. To spowodowało lukę w zbieraniu danych w czasie od 15 do 18 stycznia br. Stąd też na filmie nie ma tego okresu. Usterka spowodowana była problemem z panelami słonecznymi.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS przelatuje przez Układ Słoneczny

3I/ATLAS to obiekt, który przybył do Układu Słonecznego z innego systemu. W zasadzie to wpadł w nasze "kosmiczne podwórko" i szybko przez nie przelatuje z prędkością ponad 200 tys. km/h. Pod koniec października kometa międzygwiezdna osiągnęła peryhelium, a więc znalazła się najbliżej Słońca. To zwiększyło aktywność i badania wykazały również duże promieniowanie.

Kilka tygodni później, bo 19 grudnia 2025 r., kometa międzygwiezdna znalazła się rekordowo blisko Ziemi, ale była to odległość około 1,5 razy większa względem Słońca. Obecnie 3I/ATLAS jest coraz dalej od naszej planety. Za kilka tygodni będzie dosyć blisko Jowisza. Stąd też NASA ma w planach skierowanego na obiekt innego statku. To sonda Juno, która bada gazowego olbrzyma oraz system jego księżyców od blisko 10 lat.

