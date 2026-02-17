C/2024 E1 Wierzchoś to lodowa kometa odkryta w przez polskiego astronoma Kacpra Wierzchosia, która przemieszcza się w Układzie Słonecznym. Obiekt dziś 17 lutego znajdzie się najbliżej Ziemi. Jak daleko będzie od naszej planety?

Kometa C/2024 E1 Wierzchoś najbliżej Ziemi

Kometa C/2024 E1 Wierzchoś w zeszłym miesiącu osiągnęła peryhelium, a więc znalazła się najbliżej Słońca (w odległości około 84 mln kilometrów od gwiazdy), co nastąpiło 20 stycznia. Dziś, czyli 17 lutego, obiekt jest w perygeum, a więc znajduje się najbliżej Ziemi.

Lodowa kometa dziś znajdzie się w odległości około 151 mln kilometrów od Ziemi. Będzie to więc podobna odległość do tej, którą naszą planetę dzieli od Słońca (średnio niespełna 150 mln kilometrów). Czy więc będzie ją można dostrzec gołym okiem?

Kometa C/2024 E1 Wierzchoś to nie Słońce i jest znacznie mniejszym obiektem. Jej jasność maksymalna to około +8,2 mag, co oznacza, że nie będzie widoczna gołym okiem. Barierą dla naszego wzroku jest +6,5 mag na ciemnym niebie. Wtedy można dostrzec słaby punkt.

Kometa C/2024 E1 Wierzchoś dziś najbliżej Ziemi. NASA/JPL-Caltech/IRSA/ZTF NASA

Co nie zmienia faktu, że już z wykorzystaniem lornetki kometa może być widoczna w postaci słabej plamki. Problem jednak w tym, że obiekt ma pojawić się na niebie po zachodzie Słońca na niewielkiej wysokości nad horyzontem i dosyć szybko zniknie. Na spektakularne widoki, które jesienią 2024 r. dostarczyła nam kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), tym razem nie ma co liczyć.

Kometa C/2024 E1 Wierzchoś odkryta przez polskiego astronoma

C/2024 E1 to kometa, którą odkrył polski astronom Kacper Wierzchoś w marcu 2024 r. Początkowo szacowano, że obiekt ma wielkość około 13,7 kilometra, ale dalsze badania wykazały, że jest prawdopodobnie mniejszy.

Skąd pochodzi ta kometa? Uczeni wskazują Obłok Oorta z obrzeży Układu Słonecznego, gdzie znajduje się całe mnóstwo lodowych obiektów. C/2024 E1 Wierzchoś porusza się po orbicie hiperbolicznej i kiedyś powróci w miejsce, skąd pochodzi, ale na tym nie koniec.

C/2024 E1 Wierzchoś ma szansę stać się kometą międzygwiezdną, bo prawdopodobnie zostanie wyrzucona z Układu Słonecznego. W naszym systemie dotychczas zidentyfikowano tylko trzy takie obiekty. Ostatnim z nich jest kometa 3I/ATLAS odkryta kilka miesięcy temu.

3I/Atlas to kometa międzygwiezdna, która przykuła uwagę badaczy na długie miesiące. Wszak nadarzyła się niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się takiemu obiektowi. Naukowcy szacują, że jest on starszy od całego Układu Słonecznego i dotarł do naszego systemu po miliardach lat od powstania.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press