3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, która przemierza Układ Słoneczny i została odkryta kilka miesięcy temu. To dopiero trzeci obiekt spoza naszego systemu, który udało się namierzyć astronomom. Nowe badania wykazały, że emituje on bardzo silne promieniowanie rentgenowskie.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje silnie promieniowanie rentgenowskie

3I/ATLAS jest obiektem badań od miesięcy i naukowcy chcą dowiedzieć się o międzygwiezdnym przybyszu jak najwięcej. Nie powinno to dziwić, bo takie okazje nadarzają się niezwykle rzadko. Uczeni skierowali na kometę obserwatorium XMM-Newton Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz wykorzystali Misję Obrazowania i Spektroskopii X (XRISM) kierowaną przez japońską agencję kosmiczną JAXA we współpracy z NASA i ESA.

Zebrane dane ujawniły, że kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje bardzo silnie promieniowanie rentgenowskie, którego nie widać gołym okiem. Teleskop XRISM wykazał, że emisja jest ogromna i rozciąga się nawet na 400 tys. kilometrów od jądra komety. To mniej więcej tyle, co odległość Ziemi od Księżyca.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje bardzo silne promieniowanie rentgenowskie. ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team materiał zewnętrzny

Zebrane dane ujawniły też sygnatury spektralne pierwiastków takich jak węgiel, azot i tlen. W ten sposób naukowcy mogą lepiej poznać skład chemiczny komety, który jest uwalniany w wyniku interakcji z wiatrem słonecznym.

Obserwacje z użyciem XMM-Newton przeprowadzono na początku grudnia, gdy obiekt znajdował się w odległości około 285 mln kilometrów od sondy. Uzyskane dane również wykazały dużą emisję promieniowania rentgenowskiego.

Kometa 3I/ATLAS znalazła się rekordowo blisko Ziemi

Warto dodać, że kometa międzygwiezdna 19 grudnia znajduje się rekordowo blisko Ziemi. Obiekt dzieli od naszej planety około 270 mln kilometrów i wkrótce odległość ta będzie tylko coraz większa. Kometa nie jest widoczna gołym okiem na niebie, bo jest zbyt daleko. Przygotowano jednak streamy, które pozwolą prześledzić podejście.

Wkrótce kometa 3I/ATLAS będzie znajdować się coraz dalej od Ziemi, ale naukowcy cały czas badają ten obiekt i nie planują przestać. Za kilka miesięcy kometa przeleci niedaleko Jowisza i uczeni chcą ją zbadać z użyciem sondy Juno, która od lat orbituje w pobliżu gazowego olbrzyma.

