Kometa znalazła się rekordowo blisko Ziemi. Emituje silne promieniowanie

Dawid Długosz

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS w tym tygodniu zbliżyła się rekordowo blisko Ziemi. Naukowcy cały czas chcą się dowiedzieć czegoś nowego o przybyszu spoza Układu Słonecznego. Okazuje się, że kometa 3I/ATLAS emituje bardzo silne promieniowanie rentgenowskie. Rozciąga się ono na kilkaset tys. kilometrów.

Jasna kometa przemierza głęboką przestrzeń kosmiczną, ciągnąc za sobą rozświetlony ogon pyłowy, na tle migoczących gwiazd.
Kometa 3I/ATLAS rekordowo blisko Ziemi. Emituje silne promieniowanie.AFP/NASAAFP

3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, która przemierza Układ Słoneczny i została odkryta kilka miesięcy temu. To dopiero trzeci obiekt spoza naszego systemu, który udało się namierzyć astronomom. Nowe badania wykazały, że emituje on bardzo silne promieniowanie rentgenowskie.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje silnie promieniowanie rentgenowskie

3I/ATLAS jest obiektem badań od miesięcy i naukowcy chcą dowiedzieć się o międzygwiezdnym przybyszu jak najwięcej. Nie powinno to dziwić, bo takie okazje nadarzają się niezwykle rzadko. Uczeni skierowali na kometę obserwatorium XMM-Newton Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz wykorzystali Misję Obrazowania i Spektroskopii X (XRISM) kierowaną przez japońską agencję kosmiczną JAXA we współpracy z NASA i ESA.

Zebrane dane ujawniły, że kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje bardzo silnie promieniowanie rentgenowskie, którego nie widać gołym okiem. Teleskop XRISM wykazał, że emisja jest ogromna i rozciąga się nawet na 400 tys. kilometrów od jądra komety. To mniej więcej tyle, co odległość Ziemi od Księżyca.

Jasny punkt o czerwonym zabarwieniu w centrum ciemnego, prostokątnego kadru, otoczony rozproszonymi czerwonymi i niebieskimi pikselami, z naniesionymi strzałkami opisującymi kierunek Słońca oraz skalą wskazującą kąt 5 minut łuku.
Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS emituje bardzo silne promieniowanie rentgenowskie.ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Teammateriał zewnętrzny

Zebrane dane ujawniły też sygnatury spektralne pierwiastków takich jak węgiel, azot i tlen. W ten sposób naukowcy mogą lepiej poznać skład chemiczny komety, który jest uwalniany w wyniku interakcji z wiatrem słonecznym.

Obserwacje z użyciem XMM-Newton przeprowadzono na początku grudnia, gdy obiekt znajdował się w odległości około 285 mln kilometrów od sondy. Uzyskane dane również wykazały dużą emisję promieniowania rentgenowskiego.

Kometa 3I/ATLAS znalazła się rekordowo blisko Ziemi

Warto dodać, że kometa międzygwiezdna 19 grudnia znajduje się rekordowo blisko Ziemi. Obiekt dzieli od naszej planety około 270 mln kilometrów i wkrótce odległość ta będzie tylko coraz większa. Kometa nie jest widoczna gołym okiem na niebie, bo jest zbyt daleko. Przygotowano jednak streamy, które pozwolą prześledzić podejście.

Wkrótce kometa 3I/ATLAS będzie znajdować się coraz dalej od Ziemi, ale naukowcy cały czas badają ten obiekt i nie planują przestać. Za kilka miesięcy kometa przeleci niedaleko Jowisza i uczeni chcą ją zbadać z użyciem sondy Juno, która od lat orbituje w pobliżu gazowego olbrzyma.

Kometa 3I/ATLAS uchwycona na niebie Marsa przez łazik Perseverance.
