Przeprogramowanie komórek. Odmłodzili je

Badacze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn oraz Uniwersytetu w Bonn pobrali komórki krwi od dawców, a następnie przeprowadzili szereg procesów, by zamienić je w neuronalne komórki macierzyste.

- Aby dokonać takiego przeprogramowania, naukowcy wykorzystują zestaw różnych czynników transkrypcyjnych. Czynniki te powodują, że komórka odczytuje inne instrukcje genetyczne i w ten sposób obiera inną ścieżkę rozwoju - wyjaśniają, otwiera się w nowym oknie eksperci z Bonn.

Następnie badacze zmierzyli tzw. wiek epigenetyczny zmienionych komórek, analizując DNA. Czym jest wiek epigenetyczny? W odróżnieniu od wieku chronologicznego, który określa czas, jaki upłynął od narodzin człowieka, szacuje on na podstawie zmian w DNA wiek biologiczny komórek. Może być niższy lub wyższy od wieku metrykalnego.

Wyniki badań pokazały, że zegary epigenetyczne, wskazujące wiek komórki, zostały zresetowane. Proces przeprowadzony w laboratorium sprawił, że stare komórki zyskały cechy charakterystyczne dla znacznie młodszych, a niektóre oznaki starzenia uległy cofnięciu. W efekcie komórki pobrane od 80-latka wykazywały wiek epigenetyczny poniżej 20 lat.

Reset zegarów epigenetycznych. Nowa metoda

Wcześniejsze badania wykazały już, że przeprogramowanie komórek może prowadzić do ich odmłodzenia. Wymagało to jednak dwóch etapów. Tym razem badacze zastosowali inną metodę, przekształcając komórki krwi bezpośrednio w neuronalne komórki macierzyste.

Odkryto, że w takim wydaniu komórki zaczynały przypominać neuronalne komórki macierzyste stosunkowo wcześnie. Pełne uzyskanie przez nie nowych cech oraz odmłodzenie na poziomie epigenetycznym trwało jednak dłużej.

- W naszym podejściu odmłodzenie następowało stopniowo i można je było śledzić przez ponad 100 dni - wyjaśniają eksperci.

Badanie otwiera zatem nowe możliwości lepszego zrozumienia procesów odmładzania komórek. Nie oznacza to jednak, że naukowcy potrafią już odmładzać ludzi ani wydłużać ich życie.

- Odmładzanie trwające tak długo idealnie nadaje się jako model eksperymentalny: ponieważ zegary epigenetyczne są powoli resetowane przez kilka tygodni, możemy wykorzystać ten model do zbadania, które czynniki i substancje aktywne przyspieszają lub spowalniają proces odmładzania - wskazują badacze.

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Ważne odkrycie dla medycyny

Badanie może zatem mieć szczególne znaczenie dla medycyny regeneracyjnej, w badaniu chorób neurologicznych oraz w przyszłych terapiach odmładzania komórek.

- Przecież wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera - podkreśla prof. dr Oliver Brüstle, dyrektor Instytutu Neurobiologii Rekonstrukcyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bonn.

Badacze opisali to wyjątkowe dokonanie na łamach prestiżowego czasopisma naukowego "Aging Cell, otwiera się w nowym oknie".