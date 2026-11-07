Adrian Shine poświęcił 50 lat na badanie jeziora Loch Ness i jego legendy o sławnym potworze. Niedawno wydał książkę, w której twierdzi, że potwór z Loch Ness po prostu nie istnieje.

Potwór z Loch Ness to tylko złudzenie?

Badacz przeniósł się do Highlands w Szkocji w 1973 roku, będąc zafascynowanym wężami morskimi. Założył Loch Ness Project - organizację badawczo-przyrodniczą, której celem jest zgłębianie tajemnic jeziora oraz mitologii związanej z "Nessie". Od tamtej pory Shine poświęcił dziesiątki lat na badanie historii kryjących się za słynnym na cały świat potworem z Loch Ness. Teraz uważa, że ma wystarczająco dużo dowodów, aby stwierdzić, że potwór jest jedynie legendą przez dziesięciolecia tworzoną na podstawie spostrzeżeń mających swoje źródło w zjawiskach naturalnych. Swoje poglądy przedstawił w książce "A Naturalist's View of the Loch Ness Enigma".

- Jako mały chłopiec zobaczyłem swojego pierwszego węża morskiego na wschodnim wybrzeżu Anglii w 1957 roku i w tym samym roku dowiedziałem się o potworze z Loch Ness. W 1975 roku stałem się sceptyczny - ludzie donosili o dużych zwierzętach, ale to nie znaczyło, że je widzieli - powiedział badacz.

Wielokrotnie podkreślał, że nie szukał potwora - znacznie bardziej interesowało go to, co tak naprawdę widzieli ludzie i jakie zjawiska naturalne mogą się kryć za ich niezwykłymi historiami.

Nigdy nie potwierdzono obecności potwora z Loch Ness

Według niego legenda o potworze z Loch Ness jest jednym z najbardziej znanych współczesnych mitów. Aby dowieść jego słuszności bądź też nie, przeprowadzał wiele operacji podwodnych. Jedną z nich jest ogromna misja Deepscan, w ramach której 24 łodzie przeprowadziły pełne poszukiwania wód jeziora sonarem. W 1994 roku kierował również projektem Rosetta, który polegał na wywierceniu sześciu głębokich rdzeni osadowych na dnie, tworząc swoiste "kapsuły czasu", które pozwoliły prześledzić historię jeziora. Każdy z nich miał długość niemal sześciu metrów.

Po latach badań ekspert w końcu zakończył swoją działalność w tym kierunku i wycofał się z dalszych prac naukowych. Jego najnowsza książka stanowi podsumowanie dorobku, a także analizę tego, jak łatwo ludzkie zmysły mogą zostać zwiedzione przez samą przyrodę. Shine uważa, że nietypowe warunki, które panują na jeziorze Loch Ness, sprzyjają powstawaniu obserwacji, mogących wydawać się nierealnymi. Są to m.in. uporczywe, gęste mgły czy ruchy wody i fale trudne do wytłumaczenia.

- Zjawiska, o których opowiadają ludzie, wynikają rzeczywiście z wyjątkowych właściwości jeziora Loch Ness - na innych akwenach miałyby miejsce inne zjawiska, ale byłyby one interpretowane inaczej. Świadkom nie mam nic do zarzucenia - przeciwnie, są usprawiedliwieni - wyjaśnia autor książki.

Potwór z Loch Ness nie jest mniej prawdziwy ani mniej realny niż wszystkie inne złudne zjawiska w naturze, którym nadajemy nazwy

Mimo braku dowodów Shine przyznaje, że jego badania nie mogą definitywnie wykluczyć istnienia potwora. Badacz nie chce odbierać ludziom prawa do fascynacji tajemnicą Loch Ness, jego analizy mogą być natomiast przestrogą i przypomnieniem, aby nie pokładać zbyt dużego zaufania w naszych zmysłach.



