Koniec lodowego giganta. A-23A rozpadła się po 40 latach

Karol Kubak

Lodowy gigant, który przez niemal 40 lat dryfował po oceanach, właśnie znika z map. A-23a, jedna z największych gór lodowych na świecie praktycznie rozpadła się w cieplejszych wodach Atlantyku.

Góra lodowa A-23a dryfuje po ciemnym oceanie pod chmurami, otoczona wzorami fal i chmur.
Największa góra lodowa świata, A23a, przez jakiś czas dryfowała po arktycznych wodach. Nagle się zatrzymała.MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFCWikimedia Commons

Jedna z największych gór lodowych świata A-23a właśnie zakończyła swoją niemal czterdziestoletnią podróż. Praktycznie się rozpadła na mniejsze fragmenty na wodach południowego Atlantyku.

Porównanie dwóch zdjęć satelitarnych: na górze rozległy lodowiec z wyraźnie oznaczonymi fragmentami lodu o nazwach A-23, A-24, A-25 i A-22, z siecią pęknięć i oddzielających się gór lodowych; na dole rozproszony w południowym Atlantyku jasny dryfujący ...
A23a praktycznie się rozpadła na mniejsze fragmentyNASAdomena publiczna

Czterdzieści lat dryfowania przez oceany

Historia tej góry lodowej zaczyna się w 1986 roku, kiedy oderwała się od szelfu lodowego Filchnera na Antarktydzie. Początkowo była częścią większego kompleksu lodowego. W szczytowym momencie miała ponad 6 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni.

Przez dekady A-23a dryfowała głównie po Morzu Weddella, by ostatecznie ruszyć na północ. W ostatnich latach wielokrotnie opisywałem jej wędrówkę w Interii Geekweek - od momentu uwolnienia po tym, jak została uwięziona w tzw. kolumnie Tayloraprzez dryf w kierunku Georii Południowejwpłynięcie na na mieliznę i początek rozpadu.

Trasa dryfowania góry lodowej A-23A od czopu lodowcowego Ronne na Antarktydzie w listopadzie 1991 roku przez Morze Weddella, wzdłuż Georgii Południowej, aż do punktu bliskiego rozpadowi w marcu 2026 roku, oznaczona linią na tle mapy południowego Atlant...
Podróż A-23a przez OceanNASAdomena publiczna

Topnienie i pęknięcia w ostatnich miesiącach

Końcówka była nieunikniona. Gdy góra lodowa trafiła w cieplejsze rejony na północ od Georgii Południowej i Sandwich Południowy, zaczęła gwałtownie tracić masę. Jeszcze w 2020 roku była gigantem, ale pod koniec marca 2026 roku jej powierzchnia skurczyła się do zaledwie około 170 kilometrów kwadratowych.

Na jej powierzchni pojawiły się charakterystyczne, intensywnie niebieskie jeziora wody roztopowej. To właśnie one przyspieszyły rozpad. Woda wnikała w szczeliny, rozsadzając lód od środka.

Zauważyłem w ostatnich tygodniach, jak Matka Natura zdawała się utrzymywać zasłonę z chmur nad umierającą górą lodową, jakby próbowała zapewnić jej odrobinę prywatności na tym etapie.
Mówi Jan Lieser z australijskiego Biura Meteorologii

A-23A była jedną z najlepiej udokumentowanych gór lodowych w historii

Od zdjęć z Landsata w latach 80., przez obserwacje satelitów Terra i Aqua, aż po współczesne misje. Naukowcy mogli śledzić każdy etap jej życia i robili to z ogromną ciekawością.

- Technologia, która pozwala nam opowiadać 'historie gór lodowych', jest hołdem dla inżynierów i finansowania, które umożliwiły umieszczenie kluczowych sensorów na orbicie i udostępnienie tych danych - podkreśla Christopher Shuman z Uniwersytetu Maryland.

Ale na koniec warto zaznaczyć, że koniec słynnego giganta nie oznacza, odłożenia badań na półkę w archiwum. A-23A zostawiła po sobie porcję danych, które pewnie jeszcze przez ładnych kilka lat będą analizowane przez glacjologów, którzy wciąż próbują zrozumieć, co dokładnie decyduje o trasach takich lodowych gigantów.

Źródło: NASA

