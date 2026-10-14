Koniec sekundy przestępnej. Ziemię czeka nietypowa zmiana czasu

Świat staje przed rewolucyjną zmianą odmierzania czasu w systemach cyfrowych

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) to grupa zajmująca się oceną jednostek miar. Jej członkowie spotykają się 15 października, aby zagłosować nad propozycją wyeliminowania sekundy przestępnej, czyli dodatkowej sekundy, która jest czasami wstawiana do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), aby zapewnić, że czas jest zgodny z rzeczywistym obrotem Ziemi.

Prędkość obrotu Ziemi wokół własnej osi nie jest stała, chociaż na niej właśnie opierał się przez wieki pomiar czasu. Wpływ na prędkość obrotową mają m.in. siły pływowe Księżyca i Słońca, lecz także procesy zachodzące wewnątrz Ziemi i zmiany w rozmieszczeniu wody i lodu na jej powierzchni. Zegary atomowe mierzą zaś czas z niezwykłą dokładnością - dlatego te dwie skale czasowe oddalają się od siebie. Aby temu zapobiec, ustalono, że UTC nie może się różnić od czasu astronomicznego o więcej niż 0,9 sekundy. Po osiągnięciu tego limitu wprowadzana jest sekunda przestępna, aby wyrównać czas. Zdarzyło się to już 27 razy, pierwszy w 1972 roku, a ostatni w 2016. Wtedy 30 czerwca lub 31 grudnia mógł mieć godzinę 23:59:60.

Większość ludzi nie zauważa sekund przestępnych, w przeciwieństwie do roku przestępnego, który co cztery lata dodaje dodatkowy dzień do lutego, by zniwelować rozbieżność między kalendarzem gregoriańskim a czasem potrzebnym Ziemi na okrążenie Słońca. O powstaniu kalendarzy pisałam niedawno w GeekWeek.pl.

Czy nasza cyfrowa rzeczywistość przetrwa starcie z ujemną sekundą?

W ciągu ostatnich kilku miliardów lat prędkość obrotowa Ziemi uległa znacznemu zwolnieniu w wyniku oddziaływania z Księżycem, ale proces ten nie zachodzi płynnie. W związku z tym od 2015 roku obrót Ziemi przyśpieszył. Przez to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zamiast dodatkowej będzie potrzebna ujemna sekunda. To mogłoby spowodować chaos w świecie z cyfrowym znacznikiem czasu.

- Opracowano i przetestowano wiele systemów przeznaczonych wyłącznie na wypadek dodania sekundy przestępnej. Reakcje niektórych systemów sprzętowych i programowych, które nie są przygotowane na taki scenariusz, są "potencjalnie nieprzewidywalne" - twierdzi Federalny Urząd Meteorologii (METAS), odpowiedzialny za oficjalny czas w Szwajcarii. - Może to mieć wpływ na systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe, niektóre infrastruktury rynków finansowych lub zastosowania przemysłowe, które wymagają precyzyjnej synchronizacji czasu.

BIPM chciał już wcześniej zlikwidować tę sekundę przestępną, a ostateczna rezygnacja miała nastąpić do 2035 roku. Teraz jednak dodatkowa sekunda miałaby zostać zniesiona w maju 2027 roku.

Z tego powodu poszukiwane są nowe rozwiązania. Jedną z propozycji jest dopuszczenie odchylenia między UTC a czasem astronomicznym o 3600 sekund - czyli pełną godzinę. Dzięki temu moglibyśmy dodać te wszystkie sekundy za jednym razem, nie martwiąc się tym przez kilka tysiącleci.

Takie rozwiązanie przerzuca problem na przyszłe pokolenia, które będą miały kilka stuleci na podjęcie decyzji, jak najlepiej poradzić sobie z tą stopniowo narastającą rozbieżnością.

- Dla zdecydowanej większości społeczeństwa zastąpienie sekundy przestępnej godziną przestępną przeszłoby zupełnie niezauważone - podsumowuje METAS.



