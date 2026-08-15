Pierwsze takie odkrycie w Rumunii. Ślad po neandertalczykach

Podczas badań prowadzonych w jaskini Abri 122/1200 w Wąwozie Vârghiș w Karpatach Wschodnich na terenie Rumunii naukowcy znaleźli ponad 10 tys. fragmentów kości i odkryli, że część z nich nosi wyraźne ślady celowej obróbki oraz użytkowania.

Badanie stanowi przełom - jest to pierwsze potwierdzone odkrycie narzędzi kościanych używanych przez neandertalczyków na terenie dzisiejszej Rumunii. Dotychczas kraj ten pozostawał "białą plamą" na mapie takich znalezisk w Europie.

Kościane narzędzia z karpackiej jaskini. Ważny dowód

Analizy mikroskopowe wykazały, że na 83 badanych obiektach znajdują się charakterystyczne zadrapania, wypolerowane końcówki i zużyte krawędzie. Stanowi to ważną wskazówkę, że kości służyły jako narzędzia do skrobania, ostrzenia kamiennych narzędzi, obróbki skór i roślin, rozszczepiania materiałów - a niektóre mogły być nawet używane jako młotki.

Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, naukowcy wykonali także własne narzędzia z kości, naśladując czynności neandertalczyków. Następnie zbadali swoje narzędzia pod mikroskopem i porównali je z odkrytymi odłamkami. To pomogło ustalić, że udało się odkryć faktyczne pozostałości po narzędziach neandertalczyków.

Nowe odkrycie ponownie pokazuje, że neandertalczycy byli bardziej pomysłowi i wszechstronni, niż często się uważa. Wykorzystywali dostępne pod ręką materiały do ułatwiania sobie różnych zadań, dostosowując je do różnych prac. Zdaniem autorów badań jest to kolejny dowód na złożoność ich myślenia i umiejętności.

To nie koniec badań stanowiska Abri 122/1200

Choć kościane narzędzia używane przez neandertalczyków znajdywano w różnych krajach, to nowe odkrycie jest pierwszym z terenów dzisiejszej Rumunii. Dlaczego wcześniej nie natrafiono tam na tego typu znaleziska?

Badacze uważają, że podobnych zabytków wcześniej tu nie znajdowano, ponieważ podczas dawnych wykopalisk skupiano się głównie na większych i bardziej kompletnych kościach, ignorując małe fragmenty, na których właśnie najłatwiej zachowują się ślady użytkowania.

- Możliwe, że niektóre narzędzia z kości neandertalczyków leżą gdzieś w szufladach… - powiedział cytowany przez phys.org Stefan Vasile, wykładowca Uniwersytetu w Bukareszcie. - A mogą nawet znajdować się w hałdzie osadowej wykopanej przez poprzednich badaczy.

Teraz naukowcy chcą znaleźć bezpośrednie ślady samych neandertalczyków. Wiadomo, że w karpackiej jaskini Abri 122/1200 ludzie byli obecni od około 230 000 do 60 000 lat temu. Nie odkryto tam jednak jeszcze szczątków neandertalczyków. Prowadzone są więc analizy DNA pobranego z osadów jaskiniowych, a także badania kości, ponieważ mogą one zawierać ślady po dawnych mieszkańcach tego miejsca.

Nowe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Journal of Quaternary Science".



