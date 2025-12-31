Supermasywne czarne dziury to wielkie twory, które znajdują się w centrach galaktyk. Astronomowie zidentyfikowali nie dwa, a trzy takie behemoty znajdujące się na kursie kolizyjnym, co jest niezwykle rzadkim zdarzeniem. To ogromna katastrofa odbywająca się w kosmosie, która dla lokalnego regionu będzie miała niewyobrażalne skutki.

Trzy supermasywne czarne dziury w łączących się galaktykach

Zdarzenie zostało sklasyfikowane pod nazwą J1218/1219+1035 i zostało dostrzeżone w odległości około 1,2 mld lat świetlnych od Ziemi. Są to trzy galaktyki, które są na etapie łączenia. W ich centrach znajdują się supermasywne czarne dziury, które z czasem scalą się w jedną.

Takie potrójnie aktywne galaktyki są niezwykle rzadkie, a uchwycenie jednej w trakcie fuzji daje nam miejsce w pierwszym rzędzie na to, jak masywne galaktyki i ich czarne dziury rosną razem

"Obserwując, że wszystkie trzy czarne dziury w tym układzie są radioaktywne i aktywnie emitują dżety, przenieśliśmy potrójne radioaktywne jądra galaktyk (AGN) z teorii do rzeczywistości i otworzyliśmy nowe okno na cykl życia supermasywnych czarnych dziur" - dodaje astrofizyczka Emma Schwartzman.

Trzy galaktyki zdarzenia J1218/1219+1035 uchwycone przez Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS). Schwartzman et al., ApJL, 2025 materiał zewnętrzny

Dwie z galaktyk znajdują się w odległości około 74 tys. lat świetlnych. Trzech jest dalej, bo dzieli ją 316 tys. lat świetlnych. Dla porównania średnica Drogi Mlecznej to 105,7 tys. lat świetlnych.

Kosmiczna katastrofa początkiem czegoś nowego

Zdarzenie J1218/1219+1035 będzie miało katastrofalne skutki dla regionu, gdzie dojdzie do uwolnienia ogromnej ilości energii oraz promieniowania. Liczne gwiazdy z łączących się galaktyk zostaną unicestwione, ale da to początek czemuś nowemu.

Kosmiczna katastrofa doprowadzi ostatecznie do powstania jednej wielki galaktyki z supermasywną czarną dziurą utworzoną z połączenia trzech. Takie zdarzenia we wszechświecie nie są niczym nowym. Droga Mleczna również doświadczyła podobnych kolizji.

Astronomowie sądzą, że nasza galaktyka w ciągu kilkunastu mld lat istnienia doświadczyła co najmniej 3-4 kolizji z innymi obiektami. Na tym nie koniec, bo Droga Mleczna z czasem wchłonie sąsiednie galaktyki karłowate, którymi są Wielki i Mały Obłok Magellana. Natomiast za kilka mld lat może połączyć się z Andromedą.

Warto dodać, że początkowo uważano, iż w zdarzeniu J1218/1219+1035 biorą udział dwie galaktyki. Dopiero dokładniejsze badania wskazały na trzeci obiekt i wszystkie z nich mają aktywne jądra.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press