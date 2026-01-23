Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie przestaje zaskakiwać. Niedawno potężne obserwatorium przyczyniło się do rozwiązania zagadki "małych czerwonych kropek" z pradawnego wszechświata. Teraz teleskop umożliwił zbadanie kosmicznej katastrofy, do której doszło po zderzeniu dwóch gwiazd.

Kosmiczna katastrofa po zderzeniu dwóch gwiazd i "jasna czerwona nowa"

Astronomowie dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba byli w stanie zbadać następstwa kosmicznej katastrofy, do której doszło w wyniku kolizji dwóch gwiazd. Jej następstwem była "jasna czerwona nowa". Uczeni wcześniej jednak nie wiedzieli, jaki obiekt może powstać w wyniku takiego zdarzenia.

Do tej pory nie było wiadomo, jaki typ gwiazdy pozostanie po zderzeniu

Obserwacje przeprowadzone z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ujawniły, że następstwem takiego zdarzenia jest supermasywna gwiazda podobna do czerwonego nadolbrzyma. Przy okazji dowiedziano się, że takie połączenie dostarcza mnóstwo surowców niezbędnych do powstania życia.

Zwykle nie jesteśmy świadkami ewolucji układu trwającej miliony lat, ale te pary gwiazd przeżywają ostatnie chwile przed zderzeniem, co następuje znacznie szybciej

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba bada kosmiczne zderzenia

Uczeni postanowili przyjrzeć się kilku "czerwonym nowom". Było to 9 zjawisk, ale tylko dwie pozwoliły na lepsze poznanie kosmicznych katastrof. Były to AT 2011kp w galaktyce oddalonej około 25 mln lat świetlnych od nas oraz AT 1997bs z galaktyki znajdującej się 31 mln lat świetlnych stąd.

Zdarzenie AT 2011kp w galaktyce NGC 4490 zbadane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. A. Reguitti, A. Adamo/NASA/ESA/CSA materiał zewnętrzny

Uczeni dziś już wiedzą, że kolizja dwóch gwiazd może doprowadzić do powstania obiektów zbliżonych masą do Słońca do wielkich behemotów mających nawet 50 razy większą masę.

W niektórych przypadkach analiza archiwalnych zdjęć z największych teleskopów kosmicznych, wykonanych lata przed tym zdarzeniem, pozwoliła nam zidentyfikować prekursora, czyli zbadać układ przed zderzeniem, a tym samym zrozumieć, jakie typy gwiazd brały w nim udział

"Jednak do tej pory nie było wiadomo, jaki typ gwiazdy pozostanie po zderzeniu" - dodaje naukowiec. Dzięki obserwacjom z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba udało się zebrać więcej cennych informacji.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe © 2026 Associated Press